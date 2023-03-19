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Verstappen yeni vites kutusu ve arka süspansiyona geçti

Red Bull pilotu Max Verstappen, Suudi Arabistan GP öncesi yeni bir arka süspansiyon ve vites kutusuna geçti.

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Verstappen yeni vites kutusu ve arka süspansiyona geçti
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Hollandalı pilot, pazar günkü yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanacak gibiydi ancak sıralama turlarının ikinci bölümünde tahrik mili arızası yaşadı ve ikinci bölümde elendi.

Araçta yapılan inceleme sonrası kırılan mil değiştirildi ve aynı zamanda arka süspansiyonun da tamamen değişmesi gerekti.

Vites kutusu da yine değiştirilen parçalar arasında yer aldı. Bu, Hollandalı pilotun bu yılki üçüncü ünitesine geçtiği anlamına geliyor.

Yarış öncesinde konuşan Verstappen, araçtaki problemin çözüldüğünü fakat kapsamlı analizin hafta sonunun ardından yapılacağını söyledi.

Verstappen, "Dün sıralamalarda her şey plana göre gitmedi fakat aracımız yarış temposunda hızlı."

"Bu yüzden yükselmeye çalışacağım. Bence ilginç bir yarış olacak çünkü burası en kolay pist değil ve her şey olabilir."

"Hafta sonundan sonra ekip sorunların nedenini ayrıntılı olarak analiz edecek fakat şimdilik her şeyi düzelttik." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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