Verstappen yeni sıralama formatını desteklemiyor

Haberi dinle

Bu yıl iki yarışta farklı bir sıralama formatını test etmeye hazırlanan FIA, ilk denemeyi Mayıs ayındaki Emilia Romagna GP'sinde, yani Imola'da gerçekleştirecek.

Hafta sonu boyunca kullanılacak lastik sayısını azaltmayı amaçlayan format gereği ilk olarak her sürücünün kullanabileceği lastik seti sayısı 13'ten 11'e düşürülecek.

Sıralama turlarında ise sürücüler Q1'de sert, Q2'de orta ve Q3'te yumuşak lastikleri kullanmak zorunda kalacaklar. Islak zeminde gerçekleşecek seanslarda ise lastik seçimi serbest.

Format kapsamında pilotlar tüm yarış hafta sonu boyunca üç set sert, dört set orta ve dört set yumuşak lastiğe sahip olacak, bu sayede pilotların yarış hafta sonu boyunca daha geniş bir lastik yelpazesi kullanması ve israfın azaltılması sağlanacak.

Eğer yapılacak denemeler başarılı olmazsa format 2024 sezonunda uygulanmayacak, dolayısıyla Imola'da karşımıza çıkacak manzara çok önemli.

Yeni formatı tamamen desteklemediğini belirten Max Verstappen ise sert lastik kullanma zorunluluğunun soğuk havalarda kendilerine sıkıntı çıkarabileceğini söylüyor.

Verstappen, "Umarım Imola'da hava soğuk olmaz, aksi takdirde işler bir hayli zorlaşacak. Bu herkes için geçerli."

"Sıralama turlarında bu tür şeyler yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bunun gerçekten bir faydası olacağını da sanmıyorum."

"Mücadeleyi bu şekilde renklendirmek yerine tüm araçların birbirine yakın ve daha rekabetçi olduğundan emin olmalıyız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım arkadaşına katılan Sergio Perez, "Sezonun ilk sıralama turlarında herkesin ne kadar yakın olduğunu gördükten sonra buna ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum."

"Gerçekten hiçbir şeyi değiştirmemize gerek yok. Deneyip göreceğiz, yine de iyi çalışan bir şeyi değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Sıralama turları için altı set, serbest antrenman ve yarış için ise sadece beş set lastik kullanılacak olması, formatın antrenman seanslarını da etkileyeceği anlamına geliyor.

Mühendislerin ilk analizlerine göre takımlar ikinci ve üçüncü antrenman seansında sadece bir set yumuşak lastik kullanacak ve böylece Q3 için iki set yeni yumuşak hamura sahip olabilecek.