Verstappen, yeni sezonda yarışacağı kask tasarımını tanıttı

Yeni F1 sezonu sürücüler için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bu aynı zamanda onlara yeni bir kask tasarlamaları adına mükemmel bir fırsat sunuyor.

Son yıllarda bazı yarışlarda farklı tasarım kullanan Max Verstappen de bu fırsatı değerlendirdi.

Red Bull'un 26 yaşındaki pilotu, 2023'e kırmızı-beyaz-mavi bir kaskla başladı ve şampiyonluğunun ardından mavi-altın bir kaska geçti.

Verstappen'in yeni kaskına bakıldığında, tasarımın 2023 İtalya Grand Prix'sinde kullandığı retro kaska benzediği hemen fark ediliyor.

Tanıtımda konuşan Verstappen, "Bu daha çok yarış kariyerime başladığım 4 yaşına bir geri dönüş gibi. Üzerinde geçmişten parçalar yer alıyor."

"Daha fazla krom çizgi ve mat beyaz kaplama var. Çok havalı bir kombinasyon. Her zaman olduğu gibi aslanı yine en üstte görebilirsiniz."

"Geçen yıl kaskımda iki tane yıldız vardı, bu yıl üç tane yıldızım var. Umarım gelecek yıl size dördüncüyü de gösterebilirim!" dedi.

Bu yıldızlar Verstappen'in şampiyonluklarını temsil ediyor.

Red Bull Racing 2024 F1 aracı RB20'yi henüz tanıtmadı. Araç 15 Şubat Perşembe günü tanıtılacak ve Red Bull da yeni aracını tanıtan son takım olacak.

Bu tanıtım Milton Keynes'te, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Yine de son dünya şampiyonu Verstappen, Salı günü ıslak Silverstone pistinde "shakedown" adı verilen deneme sürüşü için RB20 ile ilk testine çıktı.