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Formula 1

Verstappen, yeni Red Bull Ford motorunun rekabetçiliği konusunda yorum yapmaktan kaçındı

Max Verstappen, 2026 sezonunda getirilecek yeni regülasyonlarla tanıtılacak Red Bull Ford motorunun rekabetçiliği hakkında çekimser kaldı.

Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, 2026 Formula 1 sezonu için tanıtılacak Red Bull Ford motoru hakkındaki beklentilerine dair fazla bilgi vermekten kaçındı. Bu, Mercedes'e geçiş yapabileceği söylentilerini yalanladıktan sonra geldi.

2026'da her şey sıfırlanacak, çünkü Verstappen'in takımı, neredeyse 20 yıldır Adrian Newey tarafından tasarlanmayan bir arabayla piste çıkacak ve 2019'dan beri olduğu gibi Honda motoruyla değil yerine Red Bull Ford motorunu kullanacak.

Verstappen, 2026 motoruyla ilgili olarak basın mensuplarına şunları söyledi:

"Motoru ben tasarlamıyorum ama temel prensipleri bilmek ve projenin nereye gittiğini görmek benim için inanılmaz derecede önemli.”

“Takım, çok sayıda iyi insanı işe aldı ve dürüstçe söyleyebileceğim tek şey, herkesin en hızlı motoru yapmaya çalışmak için tam gaz çalıştığı.”

“Konuşmalara dahil olmayı seviyorum, bu tüm takım için çok heyecan verici bir proje ve herkesin en iyisini yapmaya çalıştığından şüphem yok.

“Her şeyin nasıl olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor ama fabrikada bulunduğum zamanlarda gördüğüm kadarıyla başarı için gereken tüm araçlara sahipler ve umarım öyle olacak."

Verstappen, sürücüler şampiyonasında Lando Norris'in 84 puan önünde lider durumda, ancak Red Bull üzerinde hala bir çaresizlik havası var. Takım bile farkı yaratanın araba değil, Verstappen olduğunu kabul ediyor.

Takım arkadaşı Sergio Perez, son altı yarışta sadece 15 puan topladı ve bu da McLaren ve hatta Mercedes ve Ferrari'nin hız açısından son şampiyonlarla eşit olabileceğini gösteriyor.

Verstappen, son 2024 Britanya GP'sinde karmaşık koşullarda ikinci sırayı alarak Red Bull'un hız eksikliğini anlaması gerektiğini belirtti.

Verstappen, Britanya Grand Prix’si hafta sonu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Tek bir turda çok kötü görünmüyordu."

"Sanırım sadece yarışta hız eksikliği vardı. Diğerlerinin aşınmasını takip edemedim. Ve bu, elbette, anlamamız gereken bir şey."

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