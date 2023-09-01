Verstappen: "Yeni performans mühendisiyle çalışmak 'inanılmaz'"

Bu sezonun başından itibaren Verstappen, Red Bull'a 2017'de üniversiteden katılan ve simülatör grubundan geçici olarak yarış takımına getirilen Richard Cooke ile birlikte çalışıyor.

Performans mühendisi olarak Cooke, yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'yi destekliyor ve ikili Verstappen'in kendisiyle birlikte birbirine sıkı sıkıya bağlı üç kişilik bir ekip oluşturuyor.

Lambiase daha büyük resme bakarken, Cooke diferansiyel ayarlarını ve fren dengesini sürücünün tercihlerine göre optimize etmek gibi araç sistemlerine odaklanıyor.

Verstappen, yarış hafta sonlarında yakın çevresinde farklı bir yüzün olmasının biraz alışmayı gerektirdiğini kabul etti.

Hollandalı pilot, "Bu yıl, koşullar nedeniyle, başlangıçtan bu yana yeni bir performans mühendisiyle çalışıyorum."

"Buna alışması biraz zaman alıyor ancak şunu söylemeliyim ki bu işe atılıp üstlendiği görevden ve başardıklarımızdan gerçekten gurur duyuyorum. Onunla çalışmak inanılmaz ve gerçekten keyifli."

"Ancak her şeyde olduğu gibi, takımınızda yeni biri olduğunda, birbirimizden ne istediğimizi gerçekten iyi anlamak da biraz zaman aldı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Zaman içinde doğal bir geçiş oldu ve sonrasında birdenbire birbirimizden ne istediğimizi gerçekten anladık."

"Ve evet, artık birkaç yarış daha çıkarmasının ardından, bence harika bir iş çıkarıyor ve bu şekilde doğrudan işe atılıp başarılı olmak kolay değil." dedi.

Verstappen, yeni bir mühendisle çalışıyor olmanın, her zaman paketi geliştirmeye çalışan büyük resme katkıda bulunduğunu söylüyor.

Verstappen, "Ve bu, araç gelişimi üstünde sürekli olan bir şey, her bir detayı analiz etmeye devam ediyorsunuz."

"Ayrıca gelecek yıl ya da ondan sonraki yıl yeni araç için neye ihtiyacınız var? Bu belirli alanlara bakmalı mıyız? Neleri geliştirebiliriz? Ve evet, bu temelde sürekli bir çıktı oluyor." dedi.

Takımın Singapur gibi engebeli yüzeye sahip cadde pistleri için RB19'un sürüşünü geliştirip geliştirmediği sorulduğunda Verstappen, "Elbette elimizden gelen her şeyi geliştirmeye çalışıyoruz, ancak bazı şeyler elbette sadece gelecek yıl için düzeltilebilir."

"Ve evet, Singapur'un muhtemelen Spa, Zandvoort veya bu tür pistlerden biraz daha zor olacağını düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.