Verstappen: "Yeni nesil araçlar, cadde pistlerine uygun değil"

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Formula 1 takvimi her geçen yıl büyüyor ve büyüdükçe de takvime yeni cadde yarışları ekleniyor. Bu yıl Cidde, Miami, Monako, Bakü ve Singapur ile birlikte toplam beş cadde yarışı vardı ve 2023'te bu yarışlara Las Vegas da eklenecek.

Bu, sporun yeni sahiplerinin vizyonuna uyuyor ama Max Verstappen'in bir sürücü olarak sevdiği bir şey değil.

Hollandalı sürücü Viaplay'e verdiği özel röportajda şöyle dedi: "Özellikle bu yeni araçlarla cadde pistlerinde sürüş yapmak berbat hissettiriyor."

"Bu araçlar cadde pistleri için çok ağır ve sert. Singapur'da aracın hissiyatından inanılmaz bunaldım. Normalde Singapur'u çok severim ama 2015-2016'daki araçlara kıyasla gerçekten hayal kırıklığı yarattı."

"O zamanlar araçlar çok daha keskin hissettiriyordu ve kerbleri daha iyi kullanabiliyordunuz. Şimdi bir kerbe dokunursanız, kendinizi pistin diğer tarafında bulursunuz."

Cidde'nin tehlikeleri

Verstappen, şu anda takvimde yer alan tüm cadde pistleri arasında en tehlikelisinin Cidde olduğunu söyledi.

"Bu düzenlemeler nedeniyle araçlar çok alçak. Cidde'de, Schumacher'in kaza yaptığı virajda gördüğümüz gibi, kerbler adeta üzerinize geliyor."

"Bu kerblerin şekli mevcut araçlar için yanlış ve bu da onları tehlikeli hale getiriyor. Bu kerblerden birine çıkarsanız ve zemin de alçaksa, gördüğümüz gibi kaza yapmanız oldukça kolay oluyor."

"O virajın yarıçapı da zaten iyi değil ama yine de kerbleri değiştirmeleri gerekiyor. Ya da kerblerin arkasındaki bölümü daha yüksek yapmalılar, böylece kerblere takılı kalmayız."

"Her neyse, bunlar GPDA ile üzerinde çalıştığımız şeyler. Üç sürücü FOM ve FIA'ya giderek pisti nasıl geliştirebileceğimizi tartışacak."

Spa sonsuza kadar takvimde kalsın

Hangi pistin ne pahasına olursa olsun takvimde kalması gerektiği sorulduğunda Verstappen, "Bence Spa-Francorchamps. Bu konuda %100 netim."

"Şahsen hızlı virajları daha çok seviyorum. Ayrıca Spa'da bir sürücü olarak fark yaratabiliyorsunuz." dedi.