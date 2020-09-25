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Formula 1 / Son dakika

Verstappen yeni motora geçti

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Verstappen yeni motora geçti
Ekleyen:
, Editör

Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak Rusya GP öncesinde yeni motora geçen birkaç isimden bir tanesi oldu.

Honda bu hafta sonu bazı motor değişiklikleri yapacağını zaten doğrulamıştı ve Lance Stroll'ün de motor değiştirmesi bekleniyordu.

Cuma sabahı yapılan açıklamaya göre Red Bull pilotu Max Verstappen, AlphaTauri sürücüleri Daniil Kvyat ve Pierre Gasly ile Racing Point pilotu Lance Stroll bu hafta sonu üçüncü içten yanmalı motorlarına geçtiler.

Bu dört isim üçüncü turbo ünitelerine de geçtiler.

Ayrıca Verstappen, Daniil Kvyat, Pierre Gasly ve Stroll'e ek olarak Charles Leclerc bu yılki dördüncü MGU-H ünitelerine geçiş yaptılar.

Cumartesi sabahı birkaç değişiklik daha olması bekleniyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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