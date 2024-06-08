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Formula 1 Kanada GP

Verstappen, yeni MGU-K ünitesinde sorun yaşamış

Auto Motor und Sport'un haberine göre Max Verstappen'in cuma günü sorun yaşadığı MGU-K ünitesi yeniydi.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in Cuma günü sorun yaşadığı güç ünitesinin eski bir ünite olduğunu söylemişti.

Ancak Auto Motor und Sport'a göre durum böyle değil.

Habere göre araçtaki sorun MGU-K ünitesinden kaynaklanıyordu ve bu ünite üçüncü yani yeni parçaydı.

Red Bull bunun üzerine araçtaki MGU-K ünitesini çıkardı ve daha önce kullanılan ikinci parçayı taktı.

Üçüncü ünite ise Milton Keynes fabrikasına gönderilecek ve burada arızanın sebebi araştırılacak. Bu parçanın tekrar kullanılıp kullanılamayacağı da burada belli olacak.

 

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