Verstappen, yeni MGU-K ünitesinde sorun yaşamış
Auto Motor und Sport'un haberine göre Max Verstappen'in cuma günü sorun yaşadığı MGU-K ünitesi yeniydi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in Cuma günü sorun yaşadığı güç ünitesinin eski bir ünite olduğunu söylemişti.
Ancak Auto Motor und Sport'a göre durum böyle değil.
Habere göre araçtaki sorun MGU-K ünitesinden kaynaklanıyordu ve bu ünite üçüncü yani yeni parçaydı.
Red Bull bunun üzerine araçtaki MGU-K ünitesini çıkardı ve daha önce kullanılan ikinci parçayı taktı.
Üçüncü ünite ise Milton Keynes fabrikasına gönderilecek ve burada arızanın sebebi araştırılacak. Bu parçanın tekrar kullanılıp kullanılamayacağı da burada belli olacak.
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