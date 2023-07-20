Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

Red Bull bu hafta sonu için yeni bir sidepod tasarımı hazırladı ve bu kapsamda aracın radyatör tasarımı da değişti.

Yeni sistem sayesinde aracın viraj performansının gelişmesi bekleniyor. Aynı zamanda bu paket, Red Bull'un bu yılki ilk büyük güncelleme paketini işaret ediyor.

Kendisinin güncellemeler üzerindeki rolü sorulduğunda Verstappen, "Sezon boyunca hangi alanlarda daha fazla performans kazanabileceğinizi belirtiyorsunuz ve takım buna göre hareket ediyor. Ancak bunlar uzun süredir planlanan şeyler."

"Dolayısıyla benim bu konu üzerimde çok fazla etkim olmadı. Bu tür şeyler sezon başında belirlenmiş oluyor."

"Bu yıl ve gelecek yılın aracı üzerindeki çalışmalar sezon başında belirlenen programa göre gidiyor. Bu açıdan yeni bir şey yok."

"Takım zaten gelecek yılın aracı üzerinde çalışıyor. Bu güncellemeleri de aniden hazırlamadık. Sezon başında tüm yılı kapsayan bir plan hazırlandı." dedi.

Verstappen, geçtiğimiz haftalarda Macaristan'ın kendileri için uygun bir pist olmadığını söylemişti.

Bu konudaki yorumuyla ilgili Verstappen, "Bence bunun başlıca nedeni aracımızın özellikleri."

"Şu anda maksimum yere basma gücü anlamında en iyi takım olduğumuzu düşünmüyorum fakat aracın bu haliyle tüm pistlerde en iyi pakete sahibiz."

"Burada her zaman maksimum yere basma gücü kullanıyorsunuz ve yavaş virajlar bu yıl şimdiye kadar her zaman bizim güçlü noktamız olmadı."

"Yine de yeni güncellemeler iyi görünüyor. Güncellemelerin temel amacı aracı daha hızlı hale getirmektir fakat aracı daha iyi gösteriyorsa bu harikadır."

"Yeni parçalar aracın viraj performansını arttırmamıza yardımcı olmalı." dedi.

McLaren sorulduğunda ise Verstappen, "Buranın onlar için Silverstone'dan biraz daha zor olacağını düşünüyorum."

"Yine de her hafta sonu arkamızda farklı bir takım var, bu yüzden artık ne olacak hiç bilmiyorum." dedi.