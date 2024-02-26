Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil"

Verstappen, son sezonlarda sprint yarışlarındaki başarısına rağmen hafta sonuna fazladan kısa bir etkinlik eklenmesinden hoşlanmadığını açıkça belirtti.

Bu yılki zaman çizelgesinde değişikliğe gidilerek, Cuma günü Sprint Shootout sıralama yapılmasının ardından Cumartesi günü Sprint ve ana sıralama yapılacak.

En önemli değişiklik, daha önce takımlar 1. antrenmandan itibaren değişmeyen bir araç spesifikasyonuna kilitlenirken, bu sene sprint ve sıralama arasında değişiklik yapabilecekleri bir boşluk olacak. Yani iki farklı kapalı park kuralı uygulanacak.

Ancak Verstappen bu değişikliğin gerçek yarışı iyileştirmeyeceğini düşünüyor.

Verstappen, "Hafta sonuna nasıl yaklaştığınız açısından daha iyi bir format olduğunu söyleyebilirim. Ama yarışın kendisi beni daha fazla heyecanlandırmıyor."

"Ama en azından hafta sonu için aracı değiştirebilmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve artık yarış hafta sonlarında seansları nasıl yaptığınıza dair biraz daha mantıklı olacak." dedi.

Ferrari'den Carlos Sainz, revize edilen kapalı park düzenlemelerinin getirdiği esnekliğin olumlu olduğunu kabul etmekle birlikte, daha fazla değişiklik görmek istediğini söyledi.

İspanyol pilot, "Kapalı park kurallarıyla ilgili olarak, bu değişikliğin büyük bir hayranıyım. Geçen yıl Bakü'de ve birkaç yarışta, aracın 1. antrenmandan itibaren kapalı parka girdiği zorlu bir sprint hafta sonunda acı çektim ve araçta bir şeyleri değiştiremedim."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Motorsport Images

"Bu da hafta sonunun geri kalanı için geri adım atmam anlamına geliyordu. Hafta sonunda hâlâ beş seans yapılacaktı ve bu benim için hiç mantıklı değildi."

"Bence bir sürücünün ve takımın, araç olması gerektiği veya beklendiği gibi performans göstermiyorsa, araçta bir şeyleri değiştirmeye çalışmasına her zaman izin verilmelidir. Bu yüzden bu değişikliğin büyük bir hayranıyım."

"[Genel] sprint formatıyla ilgili olarak, değiştirilenden biraz daha fazlasını değiştirmeyi tercih ederdim. Ama yine de değişikliklerin doğru yönde olduğunu düşünüyorum. Küçük ama doğru yönde. Potansiyel olarak, kişisel olarak bana sorarsanız, biraz daha fazla değişiklik yapardım." dedi.

RB teknik direktörü Jody Egginton araçları değiştirme özgürlüğünü memnuniyetle karşıladı, ancak bunun takımlar üzerinde ekstra stres yarattığı konusunda uyarıda bulundu.

Araçları optimize etmek için hafta sonu boyunca daha fazla fabrika simülasyon girdisi gerekecek ve pistte mühendisler ve mekanikerler için ek iş yükü olacak.

Egginton, "Yarış mühendisliği kafasıyla düşünürsem, araçla mümkün olduğunca uzun süre oynayabilmek ve elinizden geleni yapabilmek her zaman güzeldir. Ayrıca yeterince erken istediğimiz yerde olmadığımız hafta sonlarını düşündüğümde, bu fikir hoşuma gidiyor."

"Ancak diğer taraftan, çalışma saatleri ve çalışma şeklimiz konusunda da hassas olmalıyız. Yani artıları ve eksileri var ama ben yapılan değişiklikten oldukça memnunum. Bence bu adil bir uzlaşma."

"Eskiden istediğimiz her şeyi istediğimiz kadar yapabildiğimiz günleri anımsayacak kadar yaşlıyım. Ama dünya artık değişti. Bu yüzden artık nihai hedefin bu olduğunu söyleyemem ama bunun mantıklı bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim." dedi.