Verstappen: "Yeni F1 pistleri, sırf sarhoş olma amaçlı yerler olmamalı"

Üç kez F1 şampiyonu olan Verstappen, Las Vegas GP hafta sonunun henüz açılış gününde bu yarışın "%99 gösteri" ve "%1 spor etkinliği" olduğunu söyleyerek eleştiriyle başlamıştı.

Verstappen'in eleştirileri Cumartesi günü de devam etti ve Las Vegas GP'yi Monako'ya benzetmenin yersiz olduğunu, Monako GP'yi Şampiyonlar Ligi'ne, Las Vegas GP'yi ise ulusal bir lige benzeterek ifade etti.

Sıralama turlarında en hızlı üçüncü olan ancak Carlos Sainz'in 10 sıra grid cezası alması nedeniyle yarışta ikinci sırada yer alacak olan Red Bull pilotu, serinin konserler ve diğer eğlencelerin dikkat çekmesine izin vermek yerine yarışlara katılan taraftarlara motor sporlarını satmak için daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyor.

Verstappen, "Ben küçük bir çocukken, aşık olduğum şey sporun duygusuydu, sporun etrafındaki gösteriler değil. Gerçek bir yarışçı olarak bunun gerçekten bir önemi olmamalı."

"Sokak pistindeki bir Formula 1 aracı gerçekten canlanmıyor. O kadar da heyecan verici değil. Bence bu daha çok gerçek yarış pistlerinde oluyor. Spa'ya, Monza'ya, bu tür yerlere gittiğinizde, çok fazla duygu ve tutku var."

"Oradaki taraftarları görmek inanılmaz. Orada arabaya bindiğimde çok heyecanlanıyorum. Bu tür yerlerde araba sürmeyi seviyorum." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen, F1'in sportif rekabeti tanıtmak için yeterince çaba sarf etmediğini ve bunun yerine "her yerde rastgele gösterilere" çok fazla ağırlık verdiğini de sözlerine ekledi.

Şampiyon pilot konuşmasına şöyle devam etti: "Taraftarları anlıyorum, belki pist çevresinde de yapacak bir şeylere ihtiyaçları var. Ancak bence bir spor olarak ne yaptığımızı anlamalarını sağlamak daha önemli."

"Çoğu sadece parti yapmaya, bir şeyler içmeye, bir DJ'in çalmasını ya da bir performans gösterisini izlemeye geliyor. Bunu dünyanın her yerinde yapabilirim. İbiza'ya gidip tamamen kafayı bulabilir ve iyi vakit geçirebilirim. Ama [yarışlarda] olan şey bu."

"İnsanlar geliyor ve neyin hayranı oluyorlar? En sevdikleri sanatçıyı görmek, arkadaşlarıyla birkaç kadeh içki içmek ve dışarı çıkıp çılgın bir gece geçirmek istiyorlar. Ama aslında ne yaptığımızı ve performans göstermek için neleri ortaya koyduğumuzu anlamıyorlar."

"Keşke spor bu tür şeylere daha fazla odaklansa ve takımın sezon boyunca neler yaptığını, neler başardığını, ne için çalıştığını, bu tür şeyleri daha fazla açıklasa."

"Her yerde rastgele gösteriler yapmaktansa bu tür şeylere bakmayı çok daha önemli buluyorum. Benim için bu, çok tutkulu olduğum bir şey değil.

"Bu tür yerlerde tutku ve duyguyu seviyorum. Vegas'ı seviyorum ama orada bir F1 arabasına binmeyi değil."