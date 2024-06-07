Verstappen: “Yeni F1 kurallarını herkesin anlaması zor olacak’’

Max Verstappen, yeni 2026 F1 teknik regülasyonlarına dair şaka amaçlı olarak, Mario Kart tarzında 'muzların' gelip gelmeyeceğini merak etti.

FIA, 2022 yılından bu yana bilinen güç ünitesi regülasyonlarına uygun olarak, 2026 sezonu için uzun zamandır beklenen şasi kurallarını dün açıkladı.

Yeni 2026 F1 regülasyonlarının ana düşüncesi, yeni makinelerin aktif aerodinamik, güçlendirilmiş elektrik sistemleri ve DRS’in yerini alacak 'güç arttırım özelliğinin' olması.

Kanada Grand Prix öncesinde yeni kurallara ilişkin ilk düşüncelerini söyleyen Max Verstappen, popüler video oyunundaki bazı engellerin kullanışlı olabileceğini söyleyerek bu konu hakkında şaka yaptı.

Verstappen, RacingNews365’e verdiği bir demeçte, “FIA’nın yaptığı şey, düzlüklerde enerjiyi kullanma şeklinizi biraz değiştirmek ve çok fazla simülasyonun çalıştırılması. Herkes bu konuyu daha iyi anlayacak.’’

“Yeni kuralların getirdiği özellikler aktif aerodinamikle, esas olarak düzlüklerde vitesi azaltma sorununu çözmek ve denemek. Ancak bu kontrol edilen bir şeyse, sanırım bu herkes için aynı olacak.’’

“Güç arttırım özelliğinin ne kadar etkili olacağını bilmiyorum çünkü henüz ne kadar etkili olacağını görmediğim bir şey.’’

“Belki biraz -mariokartta olduğu gibi- muza ihtiyacınız vardır…’’

Ayrıca Verstappen, sürücü tarafından etkinleştirilen yeni hız paketinin ve bunun oluşturacağı etki konusunda dikkatli olunması gerektiğini, kurallar üzerinde araştırma yapıldıkça bunun daha net hale geleceğini inandığını söyledi.

Verstappen, “İyi çalışıyorsa, iyi çalışır, ancak şu anda tam olarak belirlemek biraz zor çünkü sizin bu yeni kuralları ne kadar iyi takip edebileceğiniz önemli. Ayrıca, hız takviyesinin ne kadar etkili olacağı ve şarj modunun ne kadar yavaş olacağı da önemli.’’

“Hâlâ anlamam gereken pek çok şey var - sadece ben değilim, Kuralları tasarlayan veya kuralları bir araya getiren herkes - Her şey iyi çalışacak fakat bu durum kesinlikle çok daha karmaşık.’’ dedi.