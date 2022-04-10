Verstappen: "Yeni DRS bölgesinin neden kaldırıldığını anlamış değilim"

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2022 Avustralya GP'si öncesi revize edilen Albert Park pistine yeni bir DRS bölgesi eklenmiş ve pistteki DRS bölgesi sayısı böylece dörde yükselmişti.

Fakat Cuma antrenmanları sonrası bu DRS bölgesi yarış direktörü Niels Wittich tarafından kaldırıldı. Wittich bu değişikliğin "güvenlik sebepleriyle" yapıldığını söyledi.

Albert Park'ın Cidde'den daha az tehlikeli olduğunu söyleyen Verstappen, bu değişikliği onaylamıyor.

"Bir DRS bölgesinin kaldırılmasıyla birlikte geçiş yapmak zorlaşacak."

"Neden böyle bir değişiklik yapıldığını tam olarak anlamış değilim. Örnek vermek gerekirse, pist Cidde'ye göre çok daha güvenli. Bu yüzden bu değişikliğin sebebi benim için gizemini koruyor."

Son şampiyon, bu değişikliğin Red Bull'un rakiplerinin birinin itirazından dolayı gerçekleştiğini öne sürdü.

"Bu DRS bölgesinden sadece bir takım şikayet ediyordu, sabah olduğunda ise kaldırılmıştı. Gerçekten hiç anlamıyorum. Cidde'de daha çok viraj vardı ve burada sürüş yapmak oraya kıyasla çok daha kolaydı."

"Benim için orada DRS açıkken sürüş yapmak asla sorun olmadı. FIA'ya bu bölgenin neden kaldırıldığını sormalısınız. Yazık oldu, yarışta yardımı dokunacaktı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ekstra DRS bölgesinin Ferrari'nin yaşadığı dalgalanma sorununu daha da ağırlaştırdığını söyledi.

"Dün ya da sürücülerin brifinginde bunun hakkında konuşmadım. DRS açıkken aracın ağır şekilde zıplaması nedeniyle durum bazen oldukça zorlayıcı olabiliyordu. Yine de dalgalanma olsun ya da olmasın, çok büyük bir fark yok."

Değişiklik, 3. antrenman seansının başlamasından kısa süre önce duyurulmuştu. Mercedes takım patronu Toto Wolff bu nedenle seans başlayana kadar durumdan haberleri olmadığını söyledi.

"Yeni DRS bölgesinin kaldırıldığını seans başlamadan hemen önce öğrendim. Mühendisler ve diğer çocukların ise haberleri vardı. Neden bunun kaldırıldığını ve işimizin bu kadar zorlaştırıldığını bilmiyorum. Fakat olan oldu."