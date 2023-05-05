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Verstappen: "Yeni asfalta alışmaya çalışıyoruz"

Miami'de ilk günün en hızlı zamanını kaydeden Red Bull pilotu Max Verstappen, pistin yeni asfaltına alışmaya çalıştıklarını yine de iyi bir günü geride bıraktığını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Can Çarpıcı
, Editör
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Miami Pisti'nin asfaltı 2023 yarışı öncesinde yenilendi. Yeni asfalt, yol tutuşunun oldukça düşmesine neden oldu ve pilotların yol tutuşu bulmakta, viraj çıkışlarında çekiş yakalamakta ve frenleme noktalarını seçmekte zorlandığını gördük. 

Max Verstappen ise birçok kişinin zorlandığı bu koşullarda en hızlı isim oldu. Yumuşak lastikle attığı son turunda 1:27.930 yapan Verstappen, 2. antrenman seansının ve birinci günün en hızlı derecesini kaydetti. 

Kendisi için sorunsuz geçen ilk günün akabinde konuşan Verstappen, hâlâ yeni asfalta alışmaya çalıştıklarını ama genel olarak iyi bir günü geride bıraktığını söylüyor. 

"Evet, iyi bir günü geride bıraktık. Daha çok yeni asfalta alışmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Gün boyunca bazı sıkıntılara rağmen her zaman iyi hissettim, dengemiz de iyiydi."

"Pist, yarış çizgisi dışında halen kaygan ama sürüş anlamında pek bir sıkıntı yok. Yarış çizgisinin dışında yol tutuşu çok daha az ancak bu herkes için aynıydı."

"En önemlisi, söylediğim gibi, iyi bir dengeye sahip olmamızdı. Bu şekilde başladığımız için mutluyum."

"Elbette bakmamız gereken şeyler var, her virajda hızlı olmak istiyoruz ancak bu imkansız. Bunun yanı sıra havanın bizi nasıl etkileyeceğini de görmeliyiz. Genel olarak durum iyi."

Ayrıca okuyun:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

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