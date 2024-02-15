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Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl süreceği yeni RB20'nin tasarımında kontrollü bir agresiflik olduğunu ve takımdaki herkesin kış aylarında yaptıklarından mutlu olduğunu söylüyor.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
Red Bull Racing RB20

F1'de mevcut kural setinin 3. yılına gireceğiz ve zemin etkisinin temelde olduğu bu kural setinin olgunlaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz, yani artık herkes mevcut araçlarda neyin çalışıp neyin çalışmadığının az çok farkında.

Hangi sidepod, süspansiyon ya da ön kanat tasarımının ya da konseptinin daha iyi çalıştığı geçtiğimiz kışa kıyasla çok daha bariz ve griddeki her takım nerede yanlış yaptığının ve nasıl hızlanabileceğinin farkında. 

Yeni araçlardaki birçok alanda da en doğru konsept Red Bull'da mevcut ve griddeki neredeyse her takım artık Red Bull'un tasarımlarını -en azından sidepod- kopyalıyor. 

Peki bu yıl araçta birçok şey değiştiren Red Bull, geçen yılki tasarımını ileri götürebildi mi? Takımın şampiyon pilotu Max Verstappen, 2024 tasarımından oldukça memnun kalmış. 

"Takımın seçmiş olduğu tasarım yönünden oldukça memnunum. Yeni aracın çizimlerini birkaç ay önce Abu Dabi'deki son yarışta görmüştüm ve 'Vay, bu oldukça farklı.' demiştim."

"Yeni aracın tasarımında kesinlikle muhafazakar bir yaklaşım izlenmemiş, öyle diyelim. "Tasarımda kontrollü bir agresiflik var ve herkes mutlu ve kimsenin kafasında soru işareti yok."

"Takım hakkında sevdiğim şey, halihazırda iyi bir paketimiz olmasına rağmen daha da iyi olmak için her şeylerini verdiler."

"Tabii ki araç gerçekten çok ama çok iyi mi zaman gösterecek ancak ekip içinde gördüğüm kadarıyla herkes kışın yaptıklarımızdan memnun."

"Yine de bilemeyiz, sonuçta başkalarının ne yaptığını kontrol edemiyoruz."

 

 

 

 

 

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