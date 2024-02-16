Verstappen: "Nasıl bir sezon geçireceğimiz tamamen bize bağlı değil"

2023'te RB19 ve Max Verstappen'in mükemmel uyumunu seyrettik nitekim hem Red Bull hem de Verstappen rekor üstüne rekor kırdılar.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 22 yarışın 19'unu kazanan Max Verstappen, neredeyse "kusursuz" bir sezon geçirecekti ki bu istatistik bile Verstappen ve Red Bull'un dominasyonunu gözler önüne sermeye yetiyor.

2024'e girilirken de elbette en büyük favori Red Bull ve Verstappen. Ancak F1'de zirveye çıkmaktan daha zor bir şey varsa o da zirvede kalmak. Özellikle de dünyanın en iyi mühendisleri her gün aracınızı incelediğinde ve sırlarınızı anlamaya çalıştığında zirvede kalmak daha da zor oluyor.

Red Bull'un 2024 aracı RB20'yi tanıttığı lansman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Verstappen, geçtiğimiz sezonki başarılarını tekrar etmenin zor olacağının farkında ve hedeflerinin bu olmadığının altınız çiziyor.

"Yani bence geçtiğimiz sezondan daha iyisini yapabilmek oldukça zor, dolayısıyla hedefimiz bu [2023'ten daha da iyi bir sezon geçirmek] değil. Takım olarak hedefimiz bir kez daha oldukça rekabetçi bir araç çıkarabilmek, benim açımdan da hedef elbette elimden gelenin en iyisini yapmak olacak."

"Ne kadar hızlı olduğumuzu zaman gösterecek ve tabii ki rakiplerimiz de giderek daha çok şey öğreniyorlar ve hızlanıyorlar. Bu yüzden ne kadar iyi bir sezon geçireceğimiz tamamen bize bağlı değil, rakiplerimizin performansı da önemli. Çünkü farklı takımlarla daha doğal bir rekabet içinde olursanız, yarış kazanmak daha da zorlaşır."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull, yeni RB20'yi geçtiğimiz günlerde çekim günü kapsamında Silverstone'da ilk kez piste çıkardı ve Verstappen de yeni aracı yağmur altında sadece birkaç turluğuna olsa da deneme şansı buldu.

İlk hissiyatı hakkında konuşan Hollandalı pilot, "Oldukça kaygandı! Zemin ıslaktı ve hava soğuktu ama her şey yolunda gitti."

"Yani sadece bir çekim günüydü. Araç olması gerektiği gibi çalıştı ve o günün tek amacı, arabayı bir araya getirdikten sonra her şeyin çalıştığından emin olmaktı çünkü araç oradan Bahreyn'e gönderiliyor."

"Ve tabii ki her şey Bahreyn'de gerçekten başlıyor: araç hakkında daha fazla şey öğrenmeye başlıyorsunuz, uygun test programları oluşturuyorsunuz ve farklı şeylere odaklandığınız sürüşler yapabiliyorsunuz." dedi.