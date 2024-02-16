Prime'a abone ol
Formula 1 Mercedes tanıtım
Haberler

Verstappen: "Nasıl bir sezon geçireceğimiz tamamen bize bağlı değil"

Bu yıl üst üste dördüncü dünya şampiyonluğunu kovalayacak olan Red Bull pilotu Max Verstappen, yeni sezonlarının nasıl geçeceğinin tamamen kendilerine bağlı olmadığını dile getirdi ve rakiplerinin ne kadar geliştiğinin önemli olduğunu vurguladı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing

2023'te RB19 ve Max Verstappen'in mükemmel uyumunu seyrettik nitekim hem Red Bull hem de Verstappen rekor üstüne rekor kırdılar. 

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 22 yarışın 19'unu kazanan Max Verstappen, neredeyse "kusursuz" bir sezon geçirecekti ki bu istatistik bile Verstappen ve Red Bull'un dominasyonunu gözler önüne sermeye yetiyor. 

2024'e girilirken de elbette en büyük favori Red Bull ve Verstappen. Ancak F1'de zirveye çıkmaktan daha zor bir şey varsa o da zirvede kalmak. Özellikle de dünyanın en iyi mühendisleri her gün aracınızı incelediğinde ve sırlarınızı anlamaya çalıştığında zirvede kalmak daha da zor oluyor. 

Red Bull'un 2024 aracı RB20'yi tanıttığı lansman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Verstappen, geçtiğimiz sezonki başarılarını tekrar etmenin zor olacağının farkında ve hedeflerinin bu olmadığının altınız çiziyor. 

"Yani bence geçtiğimiz sezondan daha iyisini yapabilmek oldukça zor, dolayısıyla hedefimiz bu [2023'ten daha da iyi bir sezon geçirmek] değil. Takım olarak hedefimiz bir kez daha oldukça rekabetçi bir araç çıkarabilmek, benim açımdan da hedef elbette elimden gelenin en iyisini yapmak olacak."

"Ne kadar hızlı olduğumuzu zaman gösterecek ve tabii ki rakiplerimiz de giderek daha çok şey öğreniyorlar ve hızlanıyorlar. Bu yüzden ne kadar iyi bir sezon geçireceğimiz tamamen bize bağlı değil, rakiplerimizin performansı da önemli. Çünkü farklı takımlarla daha doğal bir rekabet içinde olursanız, yarış kazanmak daha da zorlaşır."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull, yeni RB20'yi geçtiğimiz günlerde çekim günü kapsamında Silverstone'da ilk kez piste çıkardı ve Verstappen de yeni aracı yağmur altında sadece birkaç turluğuna olsa da deneme şansı buldu. 

İlk hissiyatı hakkında konuşan Hollandalı pilot, "Oldukça kaygandı! Zemin ıslaktı ve hava soğuktu ama her şey yolunda gitti."

"Yani sadece bir çekim günüydü. Araç olması gerektiği gibi çalıştı ve o günün tek amacı, arabayı bir araya getirdikten sonra her şeyin çalıştığından emin olmaktı çünkü araç oradan Bahreyn'e gönderiliyor."

"Ve tabii ki her şey Bahreyn'de gerçekten başlıyor: araç hakkında daha fazla şey öğrenmeye başlıyorsunuz, uygun test programları oluşturuyorsunuz ve farklı şeylere odaklandığınız sürüşler yapabiliyorsunuz." dedi.

 

 

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Bayer: "Yeni bir F1 takımının doğuşuna şahit olduk"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var"

Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var"

Formula 1

Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var" Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var"

Son şampiyon Red Bull, 2024 F1 aracı RB20'yi tanıttı!

Son şampiyon Red Bull, 2024 F1 aracı RB20'yi tanıttı!

Formula 1

Son şampiyon Red Bull, 2024 F1 aracı RB20'yi tanıttı! Son şampiyon Red Bull, 2024 F1 aracı RB20'yi tanıttı!

TOSFED yeni ihaleden memnun, Intercity yine İstanbul Park'a talip!

TOSFED yeni ihaleden memnun, Intercity yine İstanbul Park'a talip!

Formula 1

TOSFED yeni ihaleden memnun, Intercity yine İstanbul Park'a talip! TOSFED yeni ihaleden memnun, Intercity yine İstanbul Park'a talip!

Son Haberler

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

F1 Formula 1

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

F1 Formula 1

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

F1 Formula 1

Albon: "Şu anda odak noktam Williams" Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"

Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"

F1 Formula 1

Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı" Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol