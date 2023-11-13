Verstappen: "Yedi şampiyonluk isterim ama hayatta daha önemli şeyler var"

Max Verstappen henüz 26 yaşında olmasına rağmen 50'nin üzerinde yarış kazandı ve üç dünya şampiyonluğu elde etti.

Bu performansı koruduğu takdirde, pek çok rekorun tek sahibi olması bekleniyor fakat bunun başarıya "daha erken doyması" gibi ters bir etki yaratma ihtimali var.

Verstappen de Times ile yaptığı özel röportajda, başarıların kendisi için önemli olduğunu ancak spora olan sevgisinin her şeyin önünde geldiğini belirtti.

Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'in yedi dünya şampiyonluğunu geçme ihtimaliyle ilgili konuşan Verstappen, 'Yedi şampiyonluk kazanmak ister miydim? Evet, neden olmasın?"

"Fakat yedi tane kazanamasam bile hayatın Formula 1'den ibaret olmadığını biliyorum."

"Başardıklarımdan zaten çok mutluyum... Şu anda sürekli bir çanta ile otelde yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Henüz bu konuda sorun yok. Araç kullanmayı seviyorum. Kazanmayı seviyorum."

"Fakat yaşlandıkça, bir gün artık istediğim şey bu olmayabilir." dedi.

Verstappen, bunda sporun yönünün de etkili olacağını söylüyor.

"Şovun değil, sporun ön planda olmasını istiyorum. Benim için bu çok önemli ve sporda kalıp kalmayacağıma bu karar verecek."