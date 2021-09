Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

Mercedes, yaz arasından önceki Britanya ve Macaristan'da, ileriye doğru iyi bir adım atmayı başarmış gibi görünmüştü.

Fakat hem Belçika hem de Hollanda GP'de kazanan taraf Verstappen ve Red Bull oldu.

Bu sonuçlarla beraber Mercedes, son dokuz yarışta sadece bir zafer almış oldu ve belki de Silverstone'daki kaza yaşanmasa, o yarışta da Red Bull zafere ulaşacaktı.

Verstappen bu konuda, "Silverstone'da pole pozisyonu olarak görülmese bile pole pozisyonunu Mercedes kazandı ve Macaristan'da bizden daha hızlılardı."

"Tabii ki Macaristan'daki yarış yağmurluydu ve başlangıçtaki olay nedeniyle yarış çılgınca geçti. Sonunda sayılara değil, pist üstündeki gerçek hıza bakmak lazım ve Budapeşte'de Mercedes önde olurdu."

"Bu nedenle yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiğini hissettim. Aksi takdirde Mercedes farkı giderek açmaya başlayacaktı. Görünüşe bakılırsa biraz gelişmeyi başardık. Elbette daha fazla hız istiyorum ancak genel olarak doğru yoldayız ve önümüzde gitmemiz gereken pek çok farklı pist olacak. Bazı yarışlarda avantaj bizden yana, bazılarında ise Mercedes'ten yana olacak. Çalışmaya ve güncellemeler hazırlamaya devam etmeliyiz." dedi.

Verstappen, Hollanda GP'de tüm lastiklerde iyi bir iş yaptıklarını düşünüyor.

"Yarışın çoğunluk kısmında Lewis oldukça yakındı. Bakı uygulamaya devam etti ve çok iyi bir hızda gitti. Özellikle ikinci bölümde, o orta lastikteydi ve ben sert lastikteydim, o bölümde çok iyi turlar çıkardı. Neyse ki önde kalmak için yeterli hızım vardı. Açıkçası sonuçtan memnunum."

"Aracın tüm lastiklerde iyi gittiğini söyleyebilirim. Sert lastikte de çok iyiydi, neredeyse orta lastikteki tempomuzu yakaladık."

"Sırada Monza var ve aracımız son yıllarda oraya en uygun araç değildi. Fakat bu sezon tüm pistlerde çok daha rekabetçiyiz. Elbette üzerinde çalışılması gereken pek çok faktör var ama çok iyi performans göstereceğimize şüphe yok."

Yarıştaki kilit anlardan biri, Verstappen'in Valtteri Bottas'ın ardında çok fazla vakit geçirmemesi ve Fin pilotu geçerek liderliği almasıydı.

Bu konu sorulduğunda Verstappen, "Sorun değildi çünkü Valtteri her zaman adil savaşıyor. Sert ama onun hakkında sevdiğim şey bu. Tabii ki atak yapmanın önemli olduğunu biliyordum ve Valtteri'nin lastiklerinin çekişte yeterince iyi olmadığını gördüm. DRS ile geçmeye çalıştığımda bunu yapamadım fakat bir sonraki tur Valtteri'nin lastikleri tamamen bitti. 11. ve 12. virajlarda yaklaştım, 13. virajda pozisyonumu korudum. Sonrasında da düzlükte geçiş yaptım." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate victory after the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images