Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Hollanda GP'deki zaferin ardından, yaz arasından sonra bir adım attıklarını diel getirdi.

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

Mercedes, yaz arasından önceki Britanya ve Macaristan'da, ileriye doğru iyi bir adım atmayı başarmış gibi görünmüştü.

Fakat hem Belçika hem de Hollanda GP'de kazanan taraf Verstappen ve Red Bull oldu.

Bu sonuçlarla beraber Mercedes, son dokuz yarışta sadece bir zafer almış oldu ve belki de Silverstone'daki kaza yaşanmasa, o yarışta da Red Bull zafere ulaşacaktı.

Verstappen bu konuda, "Silverstone'da pole pozisyonu olarak görülmese bile pole pozisyonunu Mercedes kazandı ve Macaristan'da bizden daha hızlılardı."

"Tabii ki Macaristan'daki yarış yağmurluydu ve başlangıçtaki olay nedeniyle yarış çılgınca geçti. Sonunda sayılara değil, pist üstündeki gerçek hıza bakmak lazım ve Budapeşte'de Mercedes önde olurdu."

"Bu nedenle yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiğini hissettim. Aksi takdirde Mercedes farkı giderek açmaya başlayacaktı. Görünüşe bakılırsa biraz gelişmeyi başardık. Elbette daha fazla hız istiyorum ancak genel olarak doğru yoldayız ve önümüzde gitmemiz gereken pek çok farklı pist olacak. Bazı yarışlarda avantaj bizden yana, bazılarında ise Mercedes'ten yana olacak. Çalışmaya ve güncellemeler hazırlamaya devam etmeliyiz." dedi.

Verstappen, Hollanda GP'de tüm lastiklerde iyi bir iş yaptıklarını düşünüyor.

"Yarışın çoğunluk kısmında Lewis oldukça yakındı. Bakı uygulamaya devam etti ve çok iyi bir hızda gitti. Özellikle ikinci bölümde, o orta lastikteydi ve ben sert lastikteydim, o bölümde çok iyi turlar çıkardı. Neyse ki önde kalmak için yeterli hızım vardı. Açıkçası sonuçtan memnunum."

"Aracın tüm lastiklerde iyi gittiğini söyleyebilirim. Sert lastikte de çok iyiydi, neredeyse orta lastikteki tempomuzu yakaladık."

"Sırada Monza var ve aracımız son yıllarda oraya en uygun araç değildi. Fakat bu sezon tüm pistlerde çok daha rekabetçiyiz. Elbette üzerinde çalışılması gereken pek çok faktör var ama çok iyi performans göstereceğimize şüphe yok."

Yarıştaki kilit anlardan biri, Verstappen'in Valtteri Bottas'ın ardında çok fazla vakit geçirmemesi ve Fin pilotu geçerek liderliği almasıydı.

Bu konu sorulduğunda Verstappen, "Sorun değildi çünkü Valtteri her zaman adil savaşıyor. Sert ama onun hakkında sevdiğim şey bu. Tabii ki atak yapmanın önemli olduğunu biliyordum ve Valtteri'nin lastiklerinin çekişte yeterince iyi olmadığını gördüm. DRS ile geçmeye çalıştığımda bunu yapamadım fakat bir sonraki tur Valtteri'nin lastikleri tamamen bitti. 11. ve 12. virajlarda yaklaştım, 13. virajda pozisyonumu korudum. Sonrasında da düzlükte geçiş yaptım." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate victory after the race

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate victory after the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''

Önceki haber

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

9 s
2
Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

15 s
3
World Superbike

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti

16 s
4
Formula 1

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"

14 s
5
Formula 1

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

13 s
Son Haberler
Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"
F1

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

16dk
Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''
F1

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''

42dk
Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''
F1

Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''

9 s
Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"
F1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

9 s
Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş
F1

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

10 s
Son Videolar
Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
3 Eyl 2021

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş Hollanda GP
Formula 1

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası Hollanda GP
Formula 1

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı" iddiası

Perez: "Norris ve Mazepin olayları, altıncı sıraya mâl oldu" Hollanda GP
Formula 1

Perez: "Norris ve Mazepin olayları, altıncı sıraya mâl oldu"

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
Formula 1 Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti
World Superbike World Superbike

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş
Formula 1 Formula 1

Sainz lastik sorunları nedeniyle tempo kaybetmiş

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''
Formula 1 Formula 1

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''

Son Haberler

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yaz arasına girerken gelişmemiz gerektiği açıktı"

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''
Formula 1 Formula 1

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''

Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Pitten önceki son beş tur zorluydu''

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.