Verstappen, "yavaş sürüş" incelemesinden ceza almadı

Max Verstappen, 2024 Avusturya Grand Prix sıralamalarında son turundan önce gereksiz yere yavaş sürdüğü için ceza almaktan kurtuldu.

Red Bull pilotu Cumartesi öğleden sonra takımının kendi pistinde pole pozisyonunu aldı ancak son turundan önce pit alanından çok yavaş çıktığı için hızlı bir şekilde soruşturma altına alındı.

Bu durum F1'in spor kurallarının 33.4. Maddesinde yer alan "bir araç hiçbir zaman gereksiz yere yavaş, düzensiz ya da diğer sürücüler ya da başka herhangi bir kişi için potansiyel olarak tehlikeli sayılabilecek bir şekilde kullanılamaz" hükmüne aykırıydı.

Bu konu geçtiğimiz yıl pek çok kez gündeme gelmiş, FIA ve sürücüler gayri resmi olarak yavaş gitmenin ve hatta pit alanında durmanın, sıralama turlarında arayı açmaya çalışırken daha hızlı araçlara engel olmaktan daha iyi olduğu konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Ancak Verstappen'in pit çıkış çizgisini geçerken bile yavaş gittiği görüldüğünden, FIA'nın kararını açıkladığı belgeye göre, hakemler "bu tür bir olayın farklı koşullarda diğer sürücülerin bir seansın sonunda bir tur zamanı belirlemesini engelleyebileceğini, hakemlerin sıralama sırasında maksimum bir boşluk süresi belirlemenin dikkate alınmasını tavsiye ettiğini" düşündüler.

Araç içi video ve telemetre verilerini inceledikten sonra, "1 numaralı aracın pitten yavaşça çıkmasına ve önündeki araçla arasında yaklaşık 14 saniyelik bir fark olmasına rağmen, hakemler bu durumda diğer araçların tur zamanı belirleme girişimlerinin bundan doğrudan etkilenmediğine karar vermiştir".

"Buna ek olarak, diğer araçların da bu noktada pistte benzer boşluklar bıraktığı kaydedilmiştir." açıklaması yapıldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen'in sürüşüne ilişkin soruşturma, Esteban Ocon'un Avusturya SQ3'te dünya şampiyonuna kıyasla turun çok daha ilerisinde yavaşlamasının ardından geldi. O turda Sergio Perez ve Pierre Gasly'nin hızlı turları olumsuz etkilenmişti.

Pit alanı çıkış çizgisini geçtikten sonra da yavaş süren Ocon'a olayla ilgili soruşturma açılmadı ve aslında diğer pek çok sürücü de Avusturya hafta sonu boyunca Verstappen'in yaptığını yaptı.

Diğer yandan Mercedes, Lewis Hamilton'ın Q3'ün başında garajından çıkarken pit alanına bir kriko sürüklemesi nedeniyle 5,000 Avro para cezasına çarptırıldı.

İlgili FIA bülteninde, "Komiserler, takımın daha fazla hasar ve/veya tehlikeli durumu önlemek için sürücüyü derhal durması konusunda bilgilendirdiğini kabul etmektedir." sözlerine yer verildi.

Haas da Nico Hulkenberg'in Q1'de pit yolunda hızlı şerit kuyruğuna girmesi nedeniyle kınanırken, Alman pilotun ve Q2'de Red Bull pilotu Sergio Perez'in karıştığı bu tür ikinci olay için başka bir işlem yapılmadı.