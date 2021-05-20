Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

Red Bull ve Max Verstappen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako Grand Prix'sine favori olarak geldiler. Ancak cuma günü RB16B'nin pek de dengeli olmadığı görülebiliyordu.

Her iki antrenman seansında da araçtan memnun görünmeyen Hollandalı pilot, temiz turlar atmakta zorlandı ve RB16B'nin saf tempo anlamında çok yavaş olduğunu söyledi.

Trafik nedeniyle mi zaman kaybettiği sorusuna Verstappen, "Hayır. Çok yavaşız. Biraz değil, gerçekten çok yavaşız. Bu yüzden daha fazla hız bulmalı ve daha hızlı olmalıyız. Çünkü diğerleri çok hızlı görünüyor. Tüm sektörleri geliştirmenin ve daha iyi olmanın yollarını bulmamız gerekiyor, şu noktada oldukça gerideyiz."

"Normalde araçta olukça rahatım ve oldukça kolay tempo yakalarım. Fakat her şey çok uzun sürüyor ve her şey istediğim ya da sevdiğim gibi değil. Şimdiye kadar bizim için çok zor bir hafta sonu olduğunu söyleyebilirim." cevabını verdi.

Ferrari, cuma günkü antrenmanlara damgasını vururken, güçlü performansları Verstappen'i bile şaşırtmış durumda.

"Diğerleri bizden daha iyi ve gelişmemiz gerektiği ortada."

"Ferrari'nin rekabet seviyesi beni gerçekten şaşırttı, ancak bu bizim oldukça yavaş olduğumuzu gösteriyor. Onlar çok iyi gidiyorlar ve biz açıkça daha yavaşız. Yani fark oldukça büyük görünüyor."

"Neyse ki yarın tüm verileri incelememize yardımcı olacak boş bir güne sahip olacağız. Değişmesi gereken pek çok şey var."

Verstappen, Ferrari'nin temposuna ayak uydurabilmek için geliştirmeleri gereken çok fazla şey olduğuna dikkat çekti.

"Ferrari ile aradaki fark çok büyük, onların bugünkü temposuna ayak uydurabilmek için geliştirmemiz gereken çok şey var."

Monako'ya dönüş hakkında da konuşan Verstappen, "Burası çok zor, çok dar fakat gerisi dönmesi güzel bir yer. Elbette biraz daha hızlı olmamızı umuyordum ancak yine de sürmesi çok güzel bir pist." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images