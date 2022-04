Verstappen: "Yaşadığımız sorunların net bir çözümü yok"

Verstappen bir yakıt sitemi sorunu nedeniyle bitime 20 tur kala yavaşladı ve Avustralya Grand Prix'sine veda etti. Bu da ona muhtemel bir ikinciliğe mâl oldu.

İlginç şekilde Verstappen, bir ay önce yakıt pompası sorunu nedeniyle Bahreyn GP'de yarış dışı kalmıştı ve o zaman da muhtemel 18 puana veda etmişti.

Hollandalı pilot, Suudi Arabistan'da kazandığı zafer sayesinde aldığı 25 puanla şampiyonayı altıncı sırada götürüyor ve şampiyona lideri Charles Leclerc'in 46 puan ardında yer alıyor.

Yarıştan sonra bu sorunları "kabul edilemez" şeklinde yorumlayan Verstappen, verdiği bir başka röportajda Red Bull'un üzerinde çalışması gereken çok fazla şey olduğuna dikkat çekti.

Verstappen: "Önce eve döneceğim, döndükten sonra da takımla konuşacağım."

"Bugünü unutmaya çalışacağız ve yarın uyandığımızda sonraki yarışlara odaklanacağız."

"Fakat aynı zamanda her şeyin kolay ya da net bir çözümü varmış gibi de görünmüyor. Bu sebeple dayanıklılığı artırmak adına çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Verstappen, hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'da Leclerc ile kıyasıya bir rekabete girmişti. Fakat Avustralya GP hafta sonunda Ferrari pilotunun üstünlüğü vardı.

Leclerc, cumartesi günü yaklaşık 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı ve iki güvenlik aracı periyoduna rağmen yerini korumaya devam etti. Verstappen yarış dışı kalıncaya kadar Hollandalı pilottan daha hızlıydı. Ayrıca Sergio Perez'den de 20 saniye önde finiş gördü.

Verstappen, hafta sonu boyunca Red Bull RB18'in dengesiyle boğuştuğunu ve bunun Leclerc'e yaklaşmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Verstappen, "Denge açısından çok zorlandım, gerçekten çok tahmin edilemezdi."

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images