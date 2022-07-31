Verstappen: "Yarıştan önce podyuma yakın olmayı hayal etmiştim!"

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Hollandalı pilot, cumartesi günü iyi bir tempoya sahip olsa da, güç ünitesi sorunuyla 10. olmuş ve pazar günkü yarışa gerilerden başlamıştı.

Ancak yarış boyunca harika geçişler yapan Verstappen, etrafındaki olaylardan faydalandı ve Red Bull'un doğru stratejiyi seçmesiyle de zafere ulaştı.

Bu yılki sekizinci galibiyetiyle şampiyonadaki puan farkını 80'e çıkaran Verstappen, yarışın ardından verdiği demeçte şöyle dedi: "Sabah böyle bir sonuç almayı gerçekten hiç beklemiyordum."

"Podyuma yakın sıralarda bitirmeyi umuyordum. Bugün pistteki şartlar çok zordu fakat takım olarak stratejik anlamda çok iyi bir iş çıkardık."

"Zamanında tepkiler verdik ve her seferinde doğru zamanda pit stop yaptık. Ayrıca piste çıkış turlarında hep çok güçlüydüm. 360 derecelik bir spine rağmen kazanmayı başardım."

Spinin nedeni sorulduğunda Verstappen, "Vites yükseltmede ve debriyajda biraz zorluk çekiyordum."

"Debriyaja hasar vermemek için birkaç şeyi değiştirmemiz gerekti ve bu da biraz performansa mâl oldu. Sanırım o virajda spin atmama neden olan şey buydu. Şansıma 360 derecelik bir spindi. Bu sayede sadece bir sıra kaybettim."

Yarıştan keyif aldığını ekleyen Verstappen, "Gerçekten çok iyiydi. Güzel mücadeleler verdik ve çok eğlenceliydi."

"Charles'la olan savaşımda, sert lastiklerle boğuşuyordu."

"Sonunda çılgın bir yarıştı ve kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.