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Formula 1 Kanada GP

Verstappen: "Yarışta yağmur bekleniyor"

Max Verstappen, Kanada GP öncesi yağmur beklendiğini söylüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarışa kısa bir süre kala bazı sürücüler F1 TV'nin sorularını cevapladılar ve gündemin ana konularından birisi yağmur ihtimaliydi.

Yarışa ikinci sıradan başlayacak Max Verstappen, "Takım zor bir hafta sonu geçiriyor fakat her şeye rağmen ilk çizgideyim."

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"Tahminler yakında yağmur yağacağını söylüyor, bu yüzden ilginç olacak."

"Ne kadar şiddetli yağacağını göreceğiz ama bu konuda pek endişeli değilim. Sadece kendimi heyecanlı bir yarışa hazırlıyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak George Russell da görüşlerini paylaştı.

İngiliz pilot, "Pole pozisyonunu aldığımız için inanılmaz gurur duyuyorum. Dünkü sıralama çok çekişmeli geçti ve şimdi yarışta neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Şu anda asıl zorluk havanın nasıl olacağını doğru şekilde tahmin etmek."

"Anlık olarak hava iyi ama yağmur yağdı ve asfalt tamamen kuru değil."

"Yine de direksiyon başında oldukça rahatım, bu yüzden kendime güveniyorum."  dedi.

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