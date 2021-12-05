Verstappen: "Yarışta tamamen katılmadığım birçok olay oldu"

Yarışa 3. sıradan başlayan ve ilk turun ardından Mercedes pilotlarının arkasında 3. sıradaki yerini koruyan Verstappen, Mick Schumacher'in kazası sonrası yaşanan süreçte avantajlı oldu.

Schumacher'in kazasından bir süre sonra sanal güvenlik aracı devreye girdi ve Mercedes, ilk iki sırada bulunan pilotlarını pite aldı. Bunun üzerine Verstappen liderliğe yükselirken Mercedes pilotları 2. ve 3. sıraya gerilediler.

Bir süre sonra Schumacher'in vurduğu bariyerin tamir edilebilmesi için yarış kırmızı bayraklarla durduruldu. Bu, Verstappen ve pite girmeyen pilotların serbest bir şekilde lastik değiştirmesini, dolayısıyla avantaj kazanmasını sağladı.

Yarış gridden yeniden başlatıldı. Verstappen, Hamilton'dan daha kötü bir kalkış yaptı ve Hamilton ilk viraja içeriden lider bir şekilde girmeye hak kazandı. Verstappen dışarıdan zorladı ve orada pist dışına çıktı. Verstappen piste dönerken Hamilton momentumunu kaybedince Alpine'den Esteban Ocon onu geride bıraktı. Verstappen, ilk virajdan sonra Ocon'un gerisine düşse de yerini geri aldı ancak yarış Sergio Perez, Nikita Mazepin ve George Russell'ın yarış dışı kaldığı kaza nedeniyle yeniden kırmızı bayrakla durduruldu.

Kırmızı bayrakla durdurulan bölümde ilginç şeyler yaşandı. FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Red Bull'a bağlanarak Verstappen'in yeniden startta Hamilton'ın gerisinde yarışa başlamasını teklif etti, aksi takdirde ilk virajda yaşananları komiserler kuruluna ileteceğini belirtti. Red Bull bunu kabul etti ve yeniden startta sıralama Ocon, Hamilton, Verstappen şeklinde oldu.

Gridden 3. kez yeniden start yapıldı. Hamilton, liderlik için Ocon'u zorlarken Verstappen içerideki boşluğu gördü ve oraya girerek ilk virajdan lider olarak çıktı. Hamilton ise Ocon'un gerisinde kaldı ancak çok geçmeden geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Bu bölümde Verstappen'de orta lastikler varken Hamilton'da sert lastikler vardı. Hamilton sürekli olarak Verstappen'i 1 sn civarında farkla takip ederken yarış ikili mücadelelerde yaşanan temaslarda kırılan parçalar nedeniyle birçok kez sanal güvenlik aracı periyodu ile yavaşlatıldı.

Son bölüme doğru yaklaşırken Hamilton 37. turda Verstappen'e dışarıdan atak yaptı. Verstappen yerini korumaya çalışırken kontra ile pist dışına çıktı. Hamilton bu olay nedeniyle kızarken Red Bull bir süre sonra Verstappen'e telsizden yerini vermesi gerektiğini söyledi. Verstappen bunun üzerine çok geçmeden yerini vermeyi kabul etti ve düzlüğün sonuna gelirken yavaşlayarak Hamilton'ın geçmesine müsade etmeye çalıştı ancak Hamilton bu durumdan haberdar olmadığı için bir anlaşmazlık yaşandı ve Verstappen'e arkadan vurdu. Bu bölümde Verstappen - Hamilton sıralaması devam etti.

Yaşananlar inceleme altına alındı ve çok geçmeden Verstappen'e yerini vermesi yönünde talimat geldi. Verstappen, 2008 Belçika GP'de Hamilton'ın yaptığı şekilde önce yerini verdi ancak çok geçmeden karşı atakla yerini geri aldı. Daha sonra Verstappen'e pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle 5 sn cezası verildi.

Verstappen bir süre daha lider gitse de 43. turda bir kez daha Hamilton'a yol verdi ve lastikleri bittiği için mücadele etmeyi bıraktı. Kalan bölümde Red Bull, 3. sıradaki Ocon ile yeterli fark olmadığı için Verstappen'i yeni lastik için pite almadı.

Abu Dhabi GP'de alınan sonuçlarla Hamilton, puan klasmanında Verstappen'i yakaladı ancak Verstappen, galibiyet farkıyla şampiyona liderliğini korudu.

Yarışın hemen ardından konuşan Verstappen, "Oldukça olaylı bir yarıştı. Çok fazla şey yaşandı. Onların tamamına katılmıyorum ancak durum bu. En azından pist üstünde denedim, her şeyimi verdim. Lastiklerin yarışın sonuna kadar dayanacağından emin değildim. Yarışın sonuna doğru kauçuk iyice azalmıştı. Ancak yine de ikinci olmayı başardık." dedi.

Hamilton'la yaşadığı tartışmalı olay için Verstappen, "Yavaşladım. Onun geçmesine izin vermek istedim, bu yüzden pist üstünde sağa doğru yaklaştım ancak o geçmek istemedi ve ardından evet, temas yaşadık. Gerçekten orada ne olduğunu bilmiyorum."

"Şampiyonluk Abu Dhabi'de belli olacak. Umarım, orada iyi bir hafta sonu geçirebiliriz." dedi.