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Formula 1 Brezilya GP
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Verstappen: "Yarışta tam gaz gittiğim tek bir tur dahi olmadı"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günkü sprint yarışının hiçbir noktasında ayağını tam anlamıyla gaz pedalına dokundurmadığını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Bu hafta sonunun ana teması lastik aşınması gibi görünüyor çünkü lastikler çok fazla zorlandığında, çalışma aralığının dışına çıkıp, aşınmaya başlıyor.

Yarışın başında zorlayanlar, yarışın son bölümünde tempo kaybettiler ve buna Mercedes pilotları en iyi örnekti.

Yarışa ikinci sıradan başlayıp, ilk virajda liderliği alan Max Verstappen de gerçek anlamda zorlayamayan isimlerden birisi.

Verstappen şöyle konuştu: "Aslında ilk kalkış anı o kadar da iyi değildi fakat hızlanmaya başladıkça öne çıktım."

"Bu da yarışın başında kesinlikle yardımcı oldu. Burada 24 turun tamamının lastik yönetimiyle ilgili olduğunu biliyoruz çünkü lastik aşınması çok fazla."

"Geçen yıl Sprint yarışında bu konuda çok zorlanmıştık ve bu yüzden biraz dikkatliydim. Neyse ki işe yaradı!"

"Lastikler yarış boyunca iyi değildi ama yaptığımız yönetimle bence işe yaradı ve kazandık."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Ne zaman lastikleri korumaya başladığı sorusuna Verstappen, "Piste çıkış turundan itibaren! Tam gaz gittiğim tek bir tur bile olmadı. Bunu yapmanız imkansız."

"Yarışta her şey lastik yönetimle ilgiliydi. Yarışın bir noktasında Lando arayı kapatıyor gibi görünüyordu ama sonra kendimi araçta daha iyi hissetmeye başladım ve lastiklere biraz daha iyi baktım. Ardından arayı tekrar açtım."

"Sanırım yarın yarışta pit stoplarımız olacak, bu yüzden ne olacağını kestirmek güç." cevabını verdi.

Verstappen, sprint hafta sonlarını desteklemediğini söyleyerek, "Sadece normal bir yarış hafta sonu istiyorum! Teşekkür ederim. Herhangi bir değişiklikle ilgilenmiyorum. Bundan hoşlanmıyorum." dedi.

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