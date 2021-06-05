Verstappen: “Yarışta lastiklerimizi koruyabilirsek, iyi puanlar kazanabiliriz”

Pilotlar şampiyonasına liderlik eden Verstappen, Azerbaycan Grand Prix’si sıralama turlarında istediği sonucu elde edemedi. Seans boyunca 4 kez kırmızı bayrak çıktı ve Bakü’deki sıralama turları oldukça olaylı geçti.

Sıralamaların üçüncü bölümünün bitmesine sadece saniyeler kala AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda’nın bariyerlere çarpmasıyla ve ardından Carlos Sainz’ın da kaçış alanına çıkmasıyla kırmızı bayraklar gösterildi. Böylece birçok pilot, turunu tamamlayamadan seans noktalanmış oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako’dan sonra tekrar pole pozisyonunu alırken, hemen gerisinde bu hafta sonu oldukça fazla sorun yaşayan Lewis Hamilton yer aldı.

Bu durum Verstappen’in, pazar günü şampiyonluk rakibinin arkasında start alması anlamına geliyor. Fakat Hollandalı pilot, yarınki yarışın da bu şekilde olaylı geçebileceğini düşünüyor ve lastiklerini koruduğu takdirde iyi puanlar kazanabileceğini belirtiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, “Dürüst olmak gerekirse çok aptalca bir sıralama seansıydı.”

“Fakat yapacak bir şey yok, yine de üçüncü olduk. İyi bir aracımız vardı, üçüncü antrenman seansından sonra iyi bir şekilde geri döndük ve bence her şey yolunda gidiyordu.”

“Ancak, evet bu tarz kötü olaylar hep yaşanıyor, sadece bunun sıralamaların üçüncü bölümünde olması büyük bir şansızlıktı ama bu bir cadde pisti ve böyle şeyler yaşanabiliyor.”

“Dediğim gibi güçlü bir aracımız var, bu yüzden yarınki yarışta lastiklerimizi koruyup iyi puanlar kazanabiliriz.”

“Tabii ki biraz daha ileride başlamak isterdik ama yarın her şey yaşanabilir."

“Sıralamalarda da gördüğümüz gibi, pek çok olay gerçekleşiyor. Yani belki yarışta bu tür durumlar tekrarlanabilir."

“Temiz bir start almayı umalım, sonra neler olacağını göreceğiz.”

Ayrıca, pazar günü ikinci sıradan yarışa başlayacak olan Lewis Hamilton ile mücadele etmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, “Elbette hazırım. Üstelik bu mücadelede 3 farklı araç olacak. Bu her zaman iyidir.” cevabını verdi.