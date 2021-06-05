Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Hamilton: "Burada olmayı beklemiyordum" Sonraki / Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen: “Yarışta lastiklerimizi koruyabilirsek, iyi puanlar kazanabiliriz”

Ekleyen:

Red Bull pilotu Max Verstappen, Bakü’de sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlamasının ardından yarınki yarışta lastiklerini koruduğu takdirde önemli puanlar kazanabileceğini söyledi.

Verstappen: “Yarışta lastiklerimizi koruyabilirsek, iyi puanlar kazanabiliriz”

Pilotlar şampiyonasına liderlik eden Verstappen, Azerbaycan Grand Prix’si sıralama turlarında istediği sonucu elde edemedi. Seans boyunca 4 kez kırmızı bayrak çıktı ve Bakü’deki sıralama turları oldukça olaylı geçti.

Sıralamaların üçüncü bölümünün bitmesine sadece saniyeler kala AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda’nın bariyerlere çarpmasıyla ve ardından Carlos Sainz’ın da kaçış alanına çıkmasıyla kırmızı bayraklar gösterildi. Böylece birçok pilot, turunu tamamlayamadan seans noktalanmış oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako’dan sonra tekrar pole pozisyonunu alırken, hemen gerisinde bu hafta sonu oldukça fazla sorun yaşayan Lewis Hamilton yer aldı. 

Bu durum Verstappen’in, pazar günü şampiyonluk rakibinin arkasında start alması anlamına geliyor. Fakat Hollandalı pilot, yarınki yarışın da bu şekilde olaylı geçebileceğini düşünüyor ve lastiklerini koruduğu takdirde iyi puanlar kazanabileceğini belirtiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
1/1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, “Dürüst olmak gerekirse çok aptalca bir sıralama seansıydı.”

“Fakat yapacak bir şey yok, yine de üçüncü olduk. İyi bir aracımız vardı, üçüncü antrenman seansından sonra iyi bir şekilde geri döndük ve bence her şey yolunda gidiyordu.”

“Ancak, evet bu tarz kötü olaylar hep yaşanıyor, sadece bunun sıralamaların üçüncü bölümünde olması büyük bir şansızlıktı ama bu bir cadde pisti ve böyle şeyler yaşanabiliyor.”

“Dediğim gibi güçlü bir aracımız var, bu yüzden yarınki yarışta lastiklerimizi koruyup iyi puanlar kazanabiliriz.”

“Tabii ki biraz daha ileride başlamak isterdik ama yarın her şey yaşanabilir."

“Sıralamalarda da gördüğümüz gibi, pek çok olay gerçekleşiyor. Yani belki yarışta bu tür durumlar tekrarlanabilir."

“Temiz bir start almayı umalım, sonra neler olacağını göreceğiz.”

Ayrıca, pazar günü ikinci sıradan yarışa başlayacak olan Lewis Hamilton ile mücadele etmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, “Elbette hazırım. Üstelik bu mücadelede 3 farklı araç olacak. Bu her zaman iyidir.” cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Burada olmayı beklemiyordum"

Önceki haber

Hamilton: "Burada olmayı beklemiyordum"

Sonraki haber

Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü

Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Azerbaycan GP sıralama turları: Leclerc ve Ferrari arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

2s
2
Formula 1

Resmi: Norris grid cezası aldı!

54 dk
3
Formula 1

Perez: ''Bugün ilk ikide olmalıydık''

27 dk
4
Formula 1

Binotto, Ferrari pit duvarından ayrılıyor, takım yapısı değişiyor

4s
5
Formula 1

Hamilton: "Burada olmayı beklemiyordum"

2s
Son Haberler
Perez: ''Bugün ilk ikide olmalıydık''
F1

Perez: ''Bugün ilk ikide olmalıydık''

27dk
Resmi: Norris grid cezası aldı!
F1

Resmi: Norris grid cezası aldı!

54dk
Alonso, kırmızı bayrak kurallarından memnun değil
F1

Alonso, kırmızı bayrak kurallarından memnun değil

1s
Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü
F1

Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü

1s
Verstappen: “Yarışta lastiklerimizi koruyabilirsek, iyi puanlar kazanabiliriz”
F1

Verstappen: “Yarışta lastiklerimizi koruyabilirsek, iyi puanlar kazanabiliriz”

1s
Son Videolar
Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
2 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Norris: “Ferrari ve Red Bull, bizden epey ileride” Azerbaycan GP
Formula 1

Norris: “Ferrari ve Red Bull, bizden epey ileride”

Wolff: “Monako’da karşılaştığımız sorunlar, Bakü’de de devam ediyor” Azerbaycan GP
Formula 1

Wolff: “Monako’da karşılaştığımız sorunlar, Bakü’de de devam ediyor”

Budkowski: “Eğer Bakü’de protesto yapılırsa oldukça şaşırırım” Azerbaycan GP
Formula 1

Budkowski: “Eğer Bakü’de protesto yapılırsa oldukça şaşırırım”

Çok Okunanlar Bugün

Azerbaycan GP sıralama turları: Leclerc ve Ferrari arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP sıralama turları: Leclerc ve Ferrari arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Resmi: Norris grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris grid cezası aldı!

Hamilton: "Burada olmayı beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Burada olmayı beklemiyordum"

Perez: ''Bugün ilk ikide olmalıydık''
Formula 1 Formula 1

Perez: ''Bugün ilk ikide olmalıydık''

Binotto, Ferrari pit duvarından ayrılıyor, takım yapısı değişiyor
Formula 1 Formula 1

Binotto, Ferrari pit duvarından ayrılıyor, takım yapısı değişiyor

Leclerc: "Aslında kötü bir tur olduğunu düşünmüştüm"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Aslında kötü bir tur olduğunu düşünmüştüm"

Alonso, kırmızı bayrak kurallarından memnun değil
Formula 1 Formula 1

Alonso, kırmızı bayrak kurallarından memnun değil

Verstappen: “Yarışta lastiklerimizi koruyabilirsek, iyi puanlar kazanabiliriz”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Yarışta lastiklerimizi koruyabilirsek, iyi puanlar kazanabiliriz”

Son Haberler

Perez: ''Bugün ilk ikide olmalıydık''
Formula 1 Formula 1

Perez: ''Bugün ilk ikide olmalıydık''

Resmi: Norris grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris grid cezası aldı!

Alonso, kırmızı bayrak kurallarından memnun değil
Formula 1 Formula 1

Alonso, kırmızı bayrak kurallarından memnun değil

Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü
Formula 1 Formula 1

Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.