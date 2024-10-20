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Formula 1 Amerika GP

Verstappen: "Yarışta hiçbir zaman atak yapacak hızım olmadı"

Max Verstappen, kendisi için oldukça zorlu geçen Amerika Grand Prix'sini podyumda tamamladığı için mutlu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andreas Beil

Verstappen, ikinci sıradan başladığı yarışta pozisyonunu korusa da yarışın ilerleyen turlarında Carlos Sainz'ın ardında üçüncü sıraya geriledi.

Son dünya şampiyonu, COTA'daki yarışın kendisi için ne kadar zor geçtiğini şu sözlerle açıkladı: "Oldukça zor bir yarıştı. Hiçbir zaman atak yapacak hızım olmadı."

"Frenlemede zorlanarak çok fazla geri kaldım, bu da savunma yapmamı oldukça zorlaştırdı." 

"Ne zaman biri hamle yapsa, geç fren yapamadım. Norris'i geride tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım."

"Bu yüzden, bu tür bir yarışın sonunda podyumda olmak harika bir sonuç."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris ve Verstappen, yarışın bitimine birkaç tur kala podyumun son basamağı için tekerlek tekerleğe bir mücadele yaşadılar.

Bu mücadele, Lando Norris'in bir noktada pist dışına kadar taşarak öne geçmesi ve sonucunda 5 saniye ceza almasıyla sonuçlandı.

Böylece podyumun son basamağı Verstappen'e gitmiş oldu.

Norris'in ceza alan hamlesi hakkında Verstappen, "Bu konuda bir fikrim var ama bunu burada söylememe gerek yok. Bırakayım da hakemler işlerini yapsınlar."

"Bizim için çok şey öğrendiğimiz bir yarış oldu ve bunu analiz edeceğiz." şeklinde yorum yaptı.

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