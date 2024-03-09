Verstappen: "Yarışta güçlü olmalıyız"

Hollandalı pilot, cuma günkü sıralama turlarında temiz bir tur atarak pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Bu pole pozisyonuyla ilgili konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Gün boyunca araçla biraz daha rahat hissettim."

"Denge daha iyiydi olduğu için biraz daha fazla zorlayabildim. Bence güzel bir seanstı; büyük bir sorun yoktu ve pistin gelişimine ayak uydurdum, bu yüzden çok mutluydum."

"Üçüncü bölümdeki ilk turum bence çok iyiydi. Belki 1., 2. ve son virajda biraz daha iyi olabilirdim ama genel olarak araç gerçekten çok iyi bir performans sergiliyordu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kendimi rahat hissediyordum. Sınırları zorlayabiliyordum. Böyle bir pistte bu hissi yaşadığınızda, iyi bir tur zamanı elde etmenize yardımcı olduğunu düşünüyorum."

"Elbette her zaman biraz daha fazlasını yapabileceğimi düşündüğüm belirli virajlar oluyor ama her şey genel bir uzlaşma yakalamakla ilgili."

"Bu, çoğu pistte aynı."

Yarış temposuyla ilgili Verstappen, "Her ne kadar dünkü ayarların bugünkü kadar iyi olmadığını düşünsem de yarış simülasyonlarımız gayet iyiydi."

"Bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Normalde iyi bir yarış temposuna sahip olmalıyız."

"Elbette aşınma Bahreyn'deki kadar yüksek olmayacak. Bu yüzden diğerlerinin ne kadar yakın olduğunu görmemiz gerekecek. Fakat bizim açımızdan aracın iyi hazırlandığını düşünüyorum."

İlk viraja nasıl girecekleriyle ilgili de Verstappen, "Neler olacağını göreceğiz. Bugünlerde yarışı kazandığınız yer orası değil."

"Bu yüzden her zaman iyi bir başlangıç yapmaya çalışırsınız ama önemli olan ilk turu temiz geçip, iyi bir konuma gelmek." dedi.