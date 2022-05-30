Verstappen: "Yarışta Ferrari'nin mi yoksa Red Bull'un mu daha hızlı olduğunu söylemek zor"

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Pazar günü gerçekleştirilen yarışta Ferrari, stratejik anlamda hatalar yapmış ve sonunda galibiyet Red Bull pilotu Sergio Perez'in olmuştu.

Pazar günkü yarışı üçüncü bitiren ve arka arkaya üç yarışlık galibiyet serisi sona eren Verstappen, iki takım arasında kimin daha hızlı olduğuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Eğer sıralama temposuna bakarsanız Ferrari bize göre daha hızlıydı."

"Yarış temposuna bakarsak, burada bunun hakkında bir şey söylemek çok zor çünkü antrenman turlarında bile kimse gerçekten çok zorlamıyor çünkü bunun hiçbir önemi yok."

"Sonuçta her şey sıralama temposuyla alakalıdır. Yarışta hızlı olup olmadığınızın önemi yok çünkü geçiş yapamıyorsunuz. Kısacası -yarış temposunu- anlamak zor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bugün her şey doğru stratejiyi seçmek ve doğru kararlar vermekle ilgiliydi. Fakat takımın çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Her şey çok basit görünüyordu. Aldıkları kararlardan hiç şüphe duymuyorlardı ve 'hadi pite girelim ve bu lastiğe geçelim, bir başka pit daha yapıp şu lastiği takalım' gibi düşünüyorlardı. Bence gerçekten iyi bir iş çıkardılar."

Max Verstappen, pit çıkışında Charles Leclerc'in önünde kalmak için çok fazla zorlamak zorunda kaldı.

O anlarla ilgili Verstappen, "Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Aksi halde beni geçecekti. Pit çıkışındaki o an muhtemelen yarışta en çok eğlendiğim andı, orada önde kalmaya çalışıyordum. Aslında bir bakıma yarışımı anlatıyordu."

"Dün o son turu tamamlayamadığım için dördüncü başlamam gerekti ve bu da yarışı biraz tehlikeye attı. Fakat her şey en iyi sonucu almakla ilgili ve bence bir takım olarak bunu yapmayı başardık."

"Tempomuz bugün gayet iyiydi. Yani önümüz açıkken attığımız tüm turlarda hızlıydık. Sonunda orta lastikle devam etme kararı, yarışın bitimine kaç tur kaldığını bilmediğimiz için sert lastiği kullanmaktan daha riskliydi. Sonrasında önümdeki iki aracın lastiklerinin aşınmaya başladığını gördüm."

"Checo'nun ön tarafta çok fazla lastik aşınması vardı. Carlos da aracın arkasıyla mücadele ediyordu. Sonunda geçiş imkansızdı ancak denge yarış içerisinde gayet iyiydi."

Verstappen, Perez'in güçlü performansının aralarındaki ilişkiyi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini de ekledi.

"Neden değişsin ki? Bir takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Her zamanda araçtan en iyi şekilde faydalanmaya ve takım için hareket etmeye çalışıyoruz."

"Birimiz ya da diğerimiz iyi iş yaptığında bunu kabul edebiliriz. Bu, çok önemli çünkü birbirimize karşı saygımız olduğunu gösteriyor. Birbirimize karşı saygılıyız ve her hafta sonu takım için mümkün olan en yüksek puanları almaya çalışıyoruz."