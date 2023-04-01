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Verstappen: "Yarışta daha iyi olmalıyız"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull ile Avustralya'daki ilk zaferini almayı hedefliyor ve bunu yapabileceklerine olan inancı tam.

Kemal Şengül
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Verstappen: "Yarışta daha iyi olmalıyız"
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Hollandalı pilot, sıralama turlarının tüm seanslarını lider tamamlayarak, Avustralya Grand Prix'si öncesinde harika bir form yakaladı.

Kariyerinin ilk Avustralya GP pole sevincini yaşayan Verstappen, "Bence son tur çok iyiydi."

"Tüm hafta sonu lastikleri, zaman turu denemesi yapmak adına doğru aralığa getirmek çok zordu fakat üçüncü bölümde her şey yolunda gitti."

"Attığım turdan çok memnunum."

"Tabii ki pole pozisyonunda olduğum için çok mutluyum ve yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bence yarış için iyi bir aracımız var. Yine de lastikleri doğru aralıkta tutmak çok zor, bu yüzden bizi ilginç bir yarış bekliyor."

"Daha önce burada bir kez podyuma çıktım, bu sefer farklı basamakta olmayı istiyorum." dedi.

Hollandalı pilot, seans içerisinde az daha bir kuşa çarpıyordu.

"Neredeyse çarpıyordum! Neyse ki öyle bir şey olmadı. Böyle şeyler bazen cadde pistlerinde olabiliyor."

Dayanıklılık konusunda bir endişesi olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Hayır, normal şartlar altında değil. Elbette her zaman bir şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz ve bunu yapmayı sürdüreceğiz." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 runs wide

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 runs wide

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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