Verstappen: "Yarışta daha güçlü olmalıyız"

Red Bull son beş yarışın tamamında sıralama turlarında ilk sırayı almayı başarmıştı. Fakat Silverstone'da beklendiği üzere Mercedes, mücadeleye geri döndü.

Verstappen, sıralama turlarını ikinci bitirdi ve sprint sıralama yarışına ikinci sıradan başlayacak.

Seansın ardından konuşan genç sürücü şöyle dedi: "Her şey çok iyi başladı fakat sonu o kadar da iyi bitmedi. Tuhaf olan şey sıralama turlarına katılmanız ve ardından hiçbir şey değiştirememeniz. Oysa cumartesi günü bir antrenman seansımız ve sonra sprint sıralama yarışı var. Hal böyleyken kendi kendime neden bu ikinci antrenman seansını programdan çıkarmıyoruz diye soruyorum. Çünkü önemi kalmıyor."

"Sıralama turlarında tam olarak neler olduğunu bilmiyordum. Bence arka kanat ayarında hata yaptık. Fakat pist, sıralama turlarında aniden çok daha hızlı hale geldi. Özellikle yavaş virajlarda durum buydu. Çoğu viraj artık tam gaz olduğu için bu hızlı virajlarda zaman kazanamıyorsunuz. Yani harika değildi."

"Teorik olarak baktığımızda, yani son zamanları hesap edersek Hamilton en az 0.250 saniye daha hızlıydı. Son turunda, son iki virajı genişten döndü. Bu yüzden bugünkü 0.075 saniyelik farktan daha gerideydik. Fakat bu pistte zaman kazanabileceğim virajlarda önden kayma yaşadım. Üçüncü ve dördüncü virajla, özellikle altıncı ve yedinci virajlarda araç hiç dönmüyordu."

"Yeni lastiklerle ilgisi var mı bilmiyorum fakat yeni lastikler sadece arka tarafı etkiledi diye biliyorum. Yani neden önden kayma oldu bilmiyorum. Neyden kaynaklandığını bulmalıyız. Ön kanat ayarlarını değiştirdik ama fark yaratmadı. Çok tuhaf bir durum."

"Şahsen yarışta, virajlardan çok daha yavaş geçtiğimiz için orada böyle bir sorun olmasını beklemiyorum. Fakat bunun neden böyle olduğunu araştırmamız lazım."

"Bunu bir kenara bıraktığımızda ise genel olarak her şey çok iyi gitti. Çok az sorun yaşadım. Belki de ilk antrenman seansından sıralama turlarına geçişte, araçta yaptığımız küçük değişiklikler tam olarak doğru değildi. Fakat aynı zamanda bu yavaş virajlarda çok daha fazla yol tutuş olmasına da şaşırdım. Sonunda ikinci sıradayız ve bu, istediğim şey değil ama diğer tarafta özellikle çok güçlü olduklarını bildiğimiz bir pist için o kadar da kötü bir sonuç değil."

"Genel anlamda çok iyi bir aracımız olduğunu düşünüyorum fakat denge nedeniyle virajlarda zorlayamadım, önden kayan bir aracınız varsa, sıralama turlarında hızlı olamazsınız."

Antrenman seansına kıyasla Mercedes'in tempo artırmasına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Elbette gücü biraz açtılar. Bence Lewis biraz daha az yere basma gücü kullanıyordu ve pist de onların lehineydi."

"İlk seansa baktığımızda, kanat ayarları belki de bizim lehimizeydi ve görünüşe bakılırsa onlardan daha fazla güç açtık. Bu yüzden fark gerçekte olduğundan çok daha büyük göründü."

"Yarınki yarış, farklı bir zamanda, tıpkı pazar günkü ana yarışla aynı saatte olacak. Umarım bu, biraz daha bizim lehimize olacak çünkü o zaman hava daha sıcak olacak." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images