Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak"

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Takımlar, cuma günü sık sık kırmızı bayrak çıkması nedeniyle yarış temposuna bakamadılar ve bundan ötürü yarış hızının nasıl olacağı büyük soru işareti.

Max Verstappen cuma günü neredeyse hiç tur atamadığı için durum kendisi için daha da zor geçecek gibi görünüyor.

Sıralama turlarında üçüncü olan Verstappen, kaybettiği zaman göz önüne alındığında şimdiye kadar yaptığı işten memnun.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Genel anlamda mutluyum çünkü hâlâ pisti öğrenmeye ve araçta düzgün bir denge yakalamaya çalışıyoruz. Bu açıdan sıralama turlarında bu kadar rekabetçi olmamız büyük bir sürprizdi."

"Tabii ki her zaman daha iyisini yapabilirsiniz. Bu açıdan cuma günü bu kadar çok vakit kaybetmem sinir bozucuydu."

"Bugün durumu büyük oranda telafi etsek de sonunda, iş araçtan her şeyi çıkarmak için iyi bir ritim ve güven yakalamaya geldiğinde zorluk çekiyorsunuz. Üçüncü bölümdeki sorun belki de buydu."

"Sorunlar nedeniyle hafta sonuna dezavantajlı başladık. Aslına bakarsak cuma günü hiç sürüş yapmadık. Dün akşam elimizde bakabileceğimiz veri dahi yoktu ve pisti sadece bugün öğrenmeye başladım."

"Bugün iyi bir iş yaptık fakat normal bir cuma günü geçirseydik, çok daha iyi olabilirdik."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen, pistte mükemmel bir tur atmanın çok zor olduğunu da ekliyor.

"Burada attığımız turların hiçbirisi, pist düzeni nedeniyle mükemmel değil. Pistin dar bölümü 'işte şimdi gerçekten harika bir tur çıkardık' gibi bir his yaşamanızı engelliyor. Yani orada çok daha fazlası vardı."

"Her şey ritim yakalamakla ilgili. Cuma günü bunu yakalayamadık. Bugün diğerleri cumartesi gününe geçmişken, ben henüz cuma gününe yeni başlamıştım."

"Özellikle de takımlar birbirlerine çok yakın olduğunda bu, sizi epey cezalandırıyor."

Pistin dar bölümüyle alakalı Max, "Orayı -tamamen- sevmiyorum çünkü Formula 1 aracına uygun değil." derken, neden uygun olmadığı sorusuna ise, "Çünkü çok ağırlar, çok uzunlar ve çok genişler." cevabını verdi.

Verstappen, yarış hakkında yorum yapmaktan ise kaçınıyor.

"Bir şey söylemek zor ama yakın olacağı kesin. Düzlüklerde daha hızlıyız, virajlarda onlar (Ferrari) daha hızlılar. Bir bakıma çoğu şey lastik aşınmasının nasıl olacağına bağlı olacak çünkü yarın hava sıcaklığı artacak ve lastikler zaten çok zorlanıyorlar. Bu konuda daha mı iyiyiz yoksa daha mı kötüyüz bilmiyorum."

"Sıcaklık sizi araç içerisinde çok da etkilemiyor çünkü bir sürü uzun düzlük var. Hızlı pistlerde bence çok bir etkisi olmuyor." dedi.

Verstappen son olarak, "Yarış çizgisinin dışı oldukça kaygan. neredeyse çakılda sürüş yapmak gibi. Belki de babamı arayıp ralliye yönelik tavsiyeler almalıyım!" diyerek gülümsedi.