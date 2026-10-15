Formula 1 Singapur GP

Verstappen: “Yarışırken mutlu oluyorum ve beni en iyi Kelly anlıyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen kız arkadaşı Kelly Piquet'nin kendisinin en büyük destekçisi olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 17:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position and 2023 drivers world champion, with Kelly Piquet in Parc Ferme after the Sprint race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Formula 1'in yoğun geçen sonbahar takviminde, bu hafta ve kasım ayının ortasında olmak üzere yalnızca iki boş hafta sonu bulunuyor.

Birçok pilot ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evine dönerken Max Verstappen, bu hafta sonu Portimao'da düzenlenecek GT World Challenge yarışında mücadele edecek.

Hollandalı pilota, kız arkadaşı Kelly Piquet'nin bu kadar yoğun bir takvime, özellikle de çocuklarının yanına dönmek yerine yeniden yarışmaya gitmesine nasıl yaklaştığı soruldu.

Verstappen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kelly, yarışçı bir aileden geliyor ve ailesi uzun yıllardır motor sporlarının içinde. Bu nedenle ne kadar yoğun olduğumu sanırım başkalarından çok daha iyi anlıyor."

"Bu durumda neler yapabileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Ancak onun da benim mutlu hissetmem gerektiğini bildiğini düşünüyorum. Bu, ikimiz için de önemli."

"Birlikte mümkün olduğunca fazla zaman geçirebilmek için her zaman ortak bir noktada buluşmaya çalışıyoruz. Hem benim hem de onun bazı konularda uzlaşması gerekiyor."

"Ama Kelly bu durumdan rahatsız değil. Yarışları seviyor ve bu da işimizi kolaylaştırıyor.”

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- Motorsport.com Ekibi

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