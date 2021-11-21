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Verstappen: "Yarışın zorluğundan bahsederek kimseye 'sevinme' zevki vermek istemiyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışın kendisi için zor geçtiğini kabul etse de, bunun hakkında konuşarak "rakiplerine konuşma zevki vermek istemediğini" belirtti.

Verstappen: "Yarışın zorluğundan bahsederek kimseye 'sevinme' zevki vermek istemiyorum"

Max Verstappen, aldığı beş sıralık grid cezasının ardından yarışa yedinci sıradan başladı ve harika bir ilk turla dördüncü sıraya çıktı.

Sonrasında önündekileri geçerek Hamilton'ın ardına gelen Verstappen, galibiyet mücadelesine dahil olamasa da, ikinci olup hasarı en aza indirmiş oldu.

Sözlerine aldığı beş sıralık cezayı değerlendirerek başlayan Verstappen, "Açıkçası ceza almak sürpriz olmadı. Dün gece onların bana herhangi bir hediye vermeyeceğini zaten biliyordum, bu yüzden sorun değil."

"Fakat yedinci başlayacağımı öğrendiğimde, yükselmek için oldukça motive olmuştum ve tam olarak bunu yaptım. İyi bir ilk tur geçirdik ve beş tur içerisinde yeniden ikinci sıraya yükseldik."

"Fazladan bir pit stop yapmamaları için tüm yarış boyunca olduğu gibi, farkı düşük seviyede tutmaya çalıştım. Bu bana sonunda en hızlı tur puanını getirdi. Bu yüzden kesinlikle mutlu oldum." dedi.

Yarış hafta sonunda kendisini zorlanmış hissedip hissetmediği sorusuna Verstappen, "Gerçekten bunun hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü kimseye daha fazla bunun hakkında konuşma zevki vermek istemiyorum. Fakat tabii ki harika değildi." dedi.

Sonrasında kendisine 27 saniyelik fark soruldu ve Hollandalı pilot, "Fazladan bir pit stop yaptım."

"Bu yüzden fark elbette tüm yarışa kıyasla daha büyüktü. Genel olarak tüm yarış yedi veya sekiz saniye civarındaydı."

"Çok kötü değil, fakat genel olarak çok daha yavaştık ve bu da yarışın zor olacağı anlamına geliyordu."

"Yine de odaklanmaya devam etmemiz lazım. Önümüzde iki yarış var ve her şey olabilir." dedi.

Son olarak, Mercedes'le yaşananlar hakkında şöyle dedi: "Yarışmak çok karmaşık değil. Bir fren pedalı, gaz pedalı ve direksiyon var. Etrafta dönen bir şov var ama sürücüler olarak ne yapacağımızı biliyoruz. Bu yüzden etraftaki şeyler beni etkilemiyor. Sadece işime odaklanmalıyım."

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