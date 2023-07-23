Kayıt Ol
Önceki / Canlı anlatım: Macaristan GP
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Verstappen: "Yarışın sonucunu ilk viraj belirlemeyecek"

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk virajda çok agresif olmayı planlamıyor.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Max Verstappen, cumartesi günkü sıralama turlarındaki son turunda kendi deyimiyle birkaç hata yapmasının ardından ikinci olmuştu.

Yarışa Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve gözler ikili arasındaki mücadeleye çevrilmiş durumda.

Fakat Verstappen, ilk virajı lider dönmese bile mutlu sona ulaşabileceğine inanıyor.

Yarışa kısa bir süre kala konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Yarış hakkında gayet pozitifim fakat her şeyin ilk virajdaki belirleneceğini düşünmüyorum."

"Hızlı bir aracımız var, bu yüzden yarış sırasında tekrar yükselme fırsatım olacak."

"Önümüzde birden fazla pit stop var, dolayısıyla şansımız olacak."

"Macaristan'daki tutkulu fanlarımız bize büyük destek veriyor. Heyecan verici bir yarışla onları mutlu etmek istiyorum."

"Genellikle aracımız yarışta hızlıdır, bu yüzden ilginç bir mücadele bekliyorum."

paylaşım
yorumlar

Canlı anlatım: Macaristan GP

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Red Bull ve McLaren şu an önümüzde fakat sabırlı olmalıyız"

Leclerc: "Red Bull ve McLaren şu an önümüzde fakat sabırlı olmalıyız"

Formula 1
Macaristan GP

Leclerc: "Red Bull ve McLaren şu an önümüzde fakat sabırlı olmalıyız" Leclerc: "Red Bull ve McLaren şu an önümüzde fakat sabırlı olmalıyız"

Perez: "Hedefim her hafta sonu podyuma çıkmak"

Perez: "Hedefim her hafta sonu podyuma çıkmak"

Formula 1
Macaristan GP

Perez: "Hedefim her hafta sonu podyuma çıkmak" Perez: "Hedefim her hafta sonu podyuma çıkmak"

Macaristan'da günün pilotu Perez oldu

Macaristan'da günün pilotu Perez oldu

Formula 1
Macaristan GP

Macaristan'da günün pilotu Perez oldu Macaristan'da günün pilotu Perez oldu

Son Haberler

IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip

IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip

Indy IndyCar
Iowa II

IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip

Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"

Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi" Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"

Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"

Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var" Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"

NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı

NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı

NAS NASCAR Cup
Pocono

NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol