Verstappen: "Yarışın sonucunu ilk viraj belirlemeyecek"
Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk virajda çok agresif olmayı planlamıyor.
Max Verstappen, cumartesi günkü sıralama turlarındaki son turunda kendi deyimiyle birkaç hata yapmasının ardından ikinci olmuştu.
Yarışa Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve gözler ikili arasındaki mücadeleye çevrilmiş durumda.
Fakat Verstappen, ilk virajı lider dönmese bile mutlu sona ulaşabileceğine inanıyor.
Yarışa kısa bir süre kala konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Yarış hakkında gayet pozitifim fakat her şeyin ilk virajdaki belirleneceğini düşünmüyorum."
"Hızlı bir aracımız var, bu yüzden yarış sırasında tekrar yükselme fırsatım olacak."
"Önümüzde birden fazla pit stop var, dolayısıyla şansımız olacak."
"Macaristan'daki tutkulu fanlarımız bize büyük destek veriyor. Heyecan verici bir yarışla onları mutlu etmek istiyorum."
"Genellikle aracımız yarışta hızlıdır, bu yüzden ilginç bir mücadele bekliyorum."
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