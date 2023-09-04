Verstappen, yarışın son turlarında sıkıntı yaşamış!
Red Bull, Max Verstappen'in son turlarda sıcaklık sıkıntısı yaşadığını ve bu nedenle ayağını gazdan çektiğini açıkladı.
İkinci sıradan başladığı yarışın ilk 15 turunda Carlos Sainz'ı kovalayan Verstappen, rakibinin bir hatasını değerlendirerek pit stoplar öncesi liderliğe yükseldi.
Liderliği aldıktan sonra durdurulamayan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve arka arkaya 10. galibiyetine uzanmayı başardı.
Ancak kendisinin yarışıyla ilgili bir durum dikkatleri çekti; normalde son turlarda da farkı açmayı seven Verstappen, bu kez ikinci sıradaki Sergio Perez'e ciddi zaman kaybetti.
Öyle ki, son üç turda fark 12 saniyeden 6 saniye seviyesine kadar düştü.
Takım radyosuna bakıldığında, takımın Verstappen'den gaz kesmesini ve önündeki tur bindireceği gruba yaklaşmamasını istediği anlaşılıyor -ancak bu isteğin sebebi belirtilmemekte.
Yarışın ardından konuşan Helmut Marko, Max'ın en hızlı turu deneyeceğini bildiklerini, bunun da araçta bazı sıkıntılara yol açmasından çekindiklerini söyledi.
Marko, "Aldığımız önlem, aracın yüksek sıcaklıklara ulaşmasını engellemekti. Sıcaklığı belli bir aralıkta tutmak zorundaydık."
"Max de 12 saniye öndeydi, bu yüzden zorlaması ya da risk alması için bir neden yoktu. Öte yandan, en hızlı tur fikrini gerçekleştirememesi de iyi oldu." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, celebrates on his way to Parc Ferme
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull takım patronu Christian Horner ise ciddi bir tehlike olmadığını, ancak tur bindirmeler esnasında sıkıntı yaşamamak için çabaladıklarını söyledi.
Horner, "Max bazı sıcaklık sorunlarıyla baş etmeye çalışıyordu ve biz de risk almak istemedik," dedi.
"Hava çok sıcaktı ve sıcaklıkları kontrol etmemiz gerekiyordu. Hemen önümüzde Pierre Gasly, onun da önünde birkaç araç vardı, gaza basıp kirli havaya maruz kalmak istemedik."
"Bu yüzden son birkaç turda biraz daha rahattık." dedi.
Verstappen'in aracındaki sorunlar, Yuki Tsunoda'nın start alamamasının ardından Honda güç üniteleriyle ilgili endişelerin ortaya çıktığı bir yarışta yaşandı.
Japon sürücünün aracı henüz formasyon turunda arızalanmış ve Tsunoda'nın yarışa başlayamamasına sebep olmuştu.
Tsunoda'nın yaşadığı sorunun kendilerini etkilemeyeceğini söyleyen Marko ise, "[Yuki'nin] yaşadığı sorunun nedenini kısa sürede bulduk, bu Honda için endişe verici bir neden değil."
"Sorun araçtan kaynaklanmaktaydı." dedi.
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