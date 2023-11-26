Verstappen: "Yarışın nasıl geçeceğine dair hiçbir fikrim yok"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Abu Dabi sıralama turlarında kusursuz bir iş çıkararak pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Oysa sıralama turlarına kadar iler kendisi için pek de iyi geçmiyor gibiydi.

Verstappen, sıralama turları sonrası basın karşısında çıktı ve gününü şöyle yorumladı: "Pole pozisyonunda olduğum için çok mutluyum, bunu beklemiyordum. Harika bir geri dönüş oldu."

"Antrenmanlarda durum pek iyi görünmüyordu. Denge tarafında çok zorlanmıştık, neyse ki sıralama turları için doğru değişiklikleri yaptığımızı düşünüyorum. Bence ilk turdan itibaren her şey çok daha iyiydi."

"Hem dünkü ikinci antrenman hem de bugünkü üçüncü antrenman kötüydü, bu yüzden bunun pistin gelişimiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum."

"Elbette pist daha iyi yol tutuyor fakat yaşadığım sorunların daha ciddi olduğunu düşünüyorum."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Bu sezon RB19'u sıralama turlarında kullanmaktan ne kadar keyif aldığı sorusuna, "Dürüst olmak gerekirse yarışta sürmesi daha keyifliydi fakat bazen sıralama turlarında da gerçekten iyi turlar attık."

"Bu kesinlikle detayların büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor, çünkü bugün sıralama turlarına kadar çok mutlu değildim. Sonrasında sıralama turlarında her şey normale döndü."

"Yine de gerçekten çok özel bir sezon oldu, bu yıldan çok keyif aldık ve başardıklarımızla gerçekten gurur duyuyoruz."

"Umarım yarın sezonu iyi şekilde tamamlayabiliriz." cevabını verdi.

Yarışla ilgili de şunları ekledi: "Aracın yarışta nasıl davranacağı hakkında hiçbir fikrim yok."

"Yarış temposuna hiç bakamadım, bu yüzden sanırım yarış boyunca sürekli bir şeyler öğreneceğiz. Fakat şu ana kadar yarışların çoğunda oldukça güçlüydük."

"Önceki yıla ait veriler elbette yardım ediyor ancak her yıl dengeniz veya daha hızlı gitmeniz gereken konular biraz farklı oluyor."

"Bu nedenle geçmişte yaptıklarınızla her zaman tam bir bağlantı kuramıyorsunuz. Fakat bazı şeyleri anlamanıza yardımcı oluyor."