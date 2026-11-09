Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen: "Yarışın %85'ini s*** bir araçla geçirdim!"

Max Verstappen, Sao Paulo Grand Prix'sinde etkileyici bir geri dönüş yaparak ikinci sırayı elde etmesine rağmen aracın durumundan memnun değildi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 10:10

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Red Bull'un yeni güç ünitesinin ardından yarışa 21. sıradan başlayan Max Verstappen, Interlagos'ta müthiş bir geri dönüşe imza atarak McLaren pilotu Lando Norris'in arkasında ikinci oldu.

Ancak etkileyici yarış performansına rağmen Verstappen, 71 turluk yarışın büyük bölümünde aracının dengesinden hiç memnun değildi.

Hollandalı pilot, damalı bayrağı gördükten sonra takım telsizinden öfkesini dile getirerek, "Tanrım! Yarışın %85'ini s*** bir araçla geçirdim!"

"Elbette ikinci sıra güzel ama bu şekilde değil. Üzgünüm ama bu aracı sürmek tam bir felaketti. İnanılmaz, daha önce ne yağmurda ne de kuru zeminde böyle bir şey yaşadım. Gerçekten çok, çok kötü." dedi.

Verstappen, yarış sonrası FIA basın toplantısında RB22'den duyduğu memnuniyetsizliği daha ayrıntılı şekilde anlattı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Hollandalı pilot, "Bu kadar geriden başladığınızda önünüzdeki araçları mümkün olduğunca hızlı şekilde geçmeye çalışmanız gerekiyor. İlk bölümün gerçekten çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Çok kısa sürede ilk 10'a geri döndük."

"Tempomuz kötü değildi ancak kuru zemin lastiklerine geçtiğim anda yüksek hızlı virajlarda aracımda aşırı derecede önden kayma yaşadım. Bu da aracı sürmeyi son derece zorlaştırdı."

"İkinci olduğum için elbette çok mutluyum ancak araç düzgün olsaydı daha fazlasını başarabileceğimi de biliyorum. Ama ne yazık ki durum böyle değildi. Yarışın büyük bölümünü iyi durumda olmayan bir araçla geçirdim. Buna rağmen ikinci sırada olmak harika."

"Gelecek yıl biraz daha ön sıralardan başlamayı isterim. Ancak genel olarak iyi bir yarış oldu." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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