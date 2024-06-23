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Formula 1 İspanya GP

Verstappen: "Yarışı güzelleştiren benim startımdı"

İspanya GP galibi Max Verstappen, yarışı heyecanlı hale getiren şeyin kendi startı olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışa ilk çizgiden ve pole pozisyonundaki Lando Norris'in yanından başlayan Verstappen, startta Norris'i geçse de liderliği alamadı çünkü 4. sıradaki George Russell, harika bir startla zirveye yerleşti. 

Ancak bu durum çok uzun sürmedi ve şampiyona lideri, 3. turda Russell'ı geçerek liderliği almayı başardı.

Red Bull pilotu, 66 turun ardından damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.

Seans sonrasında konuşan Verstappen şunları söyledi: "Bence yarışı güzelleştiren şey starttı. Sonrasında liderliği ele geçirdim ve ardından ilk etapta bir tampon oluşturup arayı açabildim."

"Ondan sonra tamamen pozisyonumu korumaya odaklıydım. Lando ve McLaren çok hızlıydı, bence her şeyi iyi yaptık. Burada kazandığım için çok mutluyum."

"Bu yarış tamamen lastikleri yönetmekle ilgiliydi çünkü pist çok sıcaktı. Bu yüzden sürüş esnasında çok fazla kayıyorsunuz."

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