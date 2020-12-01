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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

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Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, Pazar günü yapılan Bahreyn Grand Prix'sinde Haas sürücüsü Romain Grosjean'ın kazasının ardından, kendisinin yönettiği bir takımda, yarışa devam etmeme kararı alan sürücülerin takımdan atılması gerektiğini söyledi.

Grosjean'ın korkutucu kazasından sonra pek çok izleyici ve takım çalışanı, yarışın durdurulup durdurulmamasını düşündü, ancak günün sonunda yarışa devam eden 19 sürücünün tamamı piste çıktı. 

Yarış sonrasında yapılan basın toplantısında sorulan sorulardan bir tanesi, oluşan şok etkisinin ardından sürücülere yarışıp yarışmama opsiyonunun tanınıp tanınmaması gerektiği oldu.

Bu soruyu yanıtlayan Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton şunları söyledi: "Sanırım böyle bir şey yapılmamalıydı. Biz güvenlik yöneticileri değiliz. Biz burada işimizi yapmak için bulunuyoruz ve güvenlik sorunun farkında olan FIA'ya güveniyoruz."

"Onlar bunun farkında ve orada olmalarının bir nedeni var, bu yüzden böyle bir opsiyon tanınmamalı."

 

Bu soruya yanıt veren bir diğer isim olan Red Bull pilotu Max Verstappen ise şunları söyledi: "Evet, senin (Lewis Hamilton) neden yarışı kazandığını onlar anladılar. Eğer biz takım patronu olsaydık ben o sürücüyü takımımdan kovardım."

"Eğer bir sürücü, benim takım patronu olduğum bir takımda olup bu kararı verseydi, ona bir daha o koltukta oturamayacağını söyledim. Ancak her neyse umarım hiçbir zaman takım patronu olmam."

Yarışın galibi Hamilton ise bu açıklamalara esprili bir yanıt verdi: "Umarım benim takım patronum sen olmazsın. Gelecekte senin sürücün olacak insanlar için üzülüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen
Editör Efe Kahya

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