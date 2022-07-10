Verstappen: "Yarış zor geecek"

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Max Verstappen, Avusturya'daki sprint yarışının başlangıcında iyi bir fark açmış ve son bölümde fark 1.5 saniyeye kadar inse de zafere ulaşmıştı.

Yarışın ardından konuşan Verstappen şöyle dedi: "Bu hafta sonu şimdiye kadar bize destek veren harika bir taraftar grubu vardı. "

"Burada çok fazla taraftarımız olduğunu biliyoruz ve onların tezahüratlarını duyabiliyorduk. Bu gerçekten çok güzeldi."

"Yarışımdan memnun kaldım. Yarışın aşında Ferrari sürücüleri birbirleriyle küçük bir mücadeleye giriştiler ve ben de o süreçte biraz fark açıp, kalan bölümde o farkı kontrol ettim. Fakat yarışın sonuna doğru tempomuzun çok yakın olduğu ortadaydı."

"Bu yüzden yarınki yarışın çok zorlu geçmesini bekliyorum."

"Bence pazar günkü yarış için bakılması gereken birkaç nokta var ancak genel anlamda aracımız gerçekten iyi performans sergiliyor. Bu da elbette her zaman için olumlu bir şeydir. Normalde yarın da bu lastikler kullanılacak. Bu yüzden iyi olacağını düşünüyorum."

Son dönemde Red Bull RB18'in Verstappen'in sürüş tarzına daha fazla uymaya başladığı yorumları yapılıyor.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Verstappen, "Genel anlamda aracı her zaman daha hızlı hale getirmeye çalışıyoruz ve araca ne getirirlerse getirsinler, buna uyum sağlamanız gerekiyor. Kesinlikle yaptığım şey bu."

"Yani tabii ki aracım için genel anlamda ne istediğimi söylüyorum ama araçtaki güncellemeler özel olarak benim için tasarlanmış şeyler değil. Sadece daha fazla tempo bulmak amacıyla getirilen şeyler." dedi.

Verstappen, çözmeleri gereken şeylerden birisinin araç ağırlığı olduğunu da ekledi.

"Sıralama turları harika değil fakat bu, sadece sadece performansla ilgili de değil, hâlâ biraz ağır bir aracımız var. Bu bizi sınırlayan bir şey, bu yüzden aracın ağırlığını azaltmamız gerekiyor. Fakat bu, yarışta bizim için o kadar da soruna yol açmıyor çünkü her şeyden önce sıralama turlarındaki gibi zorlayamıyorsunuz. Bu da muhtemelen aracı yönetme şeklimize yardım ediyor. Kısacası ağırlık sorunu, boş depoyla daha çok, dolu depoyla ise daha az görünüyor."