Verstappen: "Yeteneklerimiz gerektiği kadar takdir görmüyor"

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2021'de Verstappen'in şampiyonluk mücadelesinde en büyük rakibi Lewis Hamilton'dı. 2022 sezonunda ise Hollandalı pilotun şampiyonadaki rakibi Charles Leclerc oldu. Her ikisiyle de farklı senaryolarda yarışmış olan Verstappen, insanların sadece Formula 1'de değil; farklı kategorilerdeki yetenekleri her zaman takdir etmediğini söylüyor.

Verstappen, “Herkesin mücadele ve yarış şekli farklıdır."

“Ama bu sporun güzel yanı da bu, çünkü herkes aynı olsaydı o zaman oldukça sıkıcı olurdu. Evet, çok sayıda iyi pilot var ama hepsi aynı şekilde davranırsa izlemek gerçekten heyecan verici olmaz."

“İşte bu yüzden dünyada ve özellikle de Formula 1'de sahip olduğumuz muazzam yeteneklerin kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Verstappen, kendi performans seviyesinin 2022 sezonunun başlama şeklinden etkilendiğine inanıyor, çünkü dayanıklılıkla ilgili yaşadığı sorunlar sebebiyle birden fazla kez yarış dışı kalarak kendisini arka planda bulmuştu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İki kez Dünya Şampiyonu, “Bence bir pilot olarak her yıldan bir şeyler öğrenirsiniz: Daha fazla deneyim kazanırsınız ve neyi daha iyi yapabileceğinize bakarsınız. Şampiyonluk için savaşmak zorunda olduğunuzda her yarışta elinizden geldiğince puan kazanmanız gerektiğini biliyorsunuz, bu yüzden sezon başında sürekli yarış dışı kalmak çok zordu."

“O noktadan itibaren, kendi hatam sebebiyle yarış dışı kalmayı göze alamayacağımı biliyordum. Bu yüzden her zaman olabildiğince temiz yarışmaya ve olabildiğince mükemmel olmaya çalışıyorsunuz. Araca her bindiğimde kendimden bunu talep ediyorum." dedi.