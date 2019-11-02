Verstappen: "Yarış temposunda daha iyi olmalıyız

Max Verstappen, Red Bull'un iyi olması beklenen Austin'deki ikinci antrenman seansını üçüncü sırada tamamladı.

Hollandalı pilot seans sonrası verdiği demeçte iyi görünseler bile daha fazla çalışmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Geçen yıl en arkadan başlayıp ikinci olan genç pilot, "Bütün pist çok tümsekli ve dalgalı. Ama sonunda durum herkes için aynı ve bugünkü ayarların tümsekler için kötü olduğunu düşünmüyorum."

"Hem kısa hem de uzun sürüşler iyiydi ama henüz mükemmel değil. Bunun üzerinde biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Durum kötü değil. Mercedes ve Ferari'nin bugün önde olmasını bekliyorduk. 0.2 ya da 0.3 saniyelik fark vardı. Bence sonuç pozitif, fakat çalışmak zorundayız. Uzun sürüşlere bakarsak, yavaşız. Biraz daha fazla vakit bulmalıyız."

"Kısa sürüşlerde fena görünmüyoruz. Lewis arka düzlükte hava koridorun girdi bu yüzden tur zamanları gerçekçi değil. Bence fark daha az. Ama uzun sürülerde biraz gerideydik, bu yüzden yapacak işler var."

Mücadelede olup olmadıkları sorulduğunda, "Fena görünmüyoruz. Kısa sürüşlerde oldukça rekabetçiyiz. Uzun sürüşlerde ise tamamen mutlu değilim. Bence hâlâ daha iyisini yapabiliriz. Bu pistte lastikler çok agresif. Lastikleri kontrol altında tutabilirsek, aniden her şey daha iyi görünebilir. Şimdilik iyimseriz." dedi.