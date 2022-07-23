Verstappen: "Yarış temposunda daha iyi görünüyoruz"

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Ferrari, cuma günü olduğu gibi cumartesi günü de çok hızlıydı ve Paul Ricard'da pole pozisyonunu almayı başardı.

Max Verstappen, bir ara pole pozisyonuna yakın görünse de, son denemesinde daha fazlasını yapamayınca, ikinci sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan Hollandalı pilot, sonuca şaşırmadığını dile getirdi.

Üçüncü antrenman seansında bu kadar güçlü olmasının ardından hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna Verstappen, "Açıkçası üçüncü antrenman, sadece bir antrenman seansıydı. Bu bir sıralama turları değil."

"Ayrıca sıralama temposu anlamında biraz geride olduğumuzu düşünüyorum, araçta genel bir yol tutuş eksikliği var. Bu yüzden umduğumdan biraz daha zor geçti."

"Fakat genel olarak yarış için iyi bir aracımız olduğunu düşünüyorum. Umarım bu durum yarın bizim lehimize olur. Düzlüklerde hızlıyız ve umarım yarın bunu kullanabiliriz." cevabını verdi.

Yarışta daha iyi olacaklarından emin olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Yarın göreceğiz. Aynı zamanda hava biraz daha sıcak olacak. Şu an için net olan tek şey Ferrari'nin çok hızlı göründüğü." dedi.