Formula 1 Amerika GP
Verstappen: "Yarış tempomuz yeterince iyi değildi"
Amerika Grand Prix’sini üçüncü sırada tamamlayan Max Verstappen, Red Bull’un yarış temposunun beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 25 Eki 2026 21:56
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Austin'deki yarışa ilk çizgiden başlayan Max Verstappen, finiş çizgisini bir sıra geride geçse de podyumda yer almayı başardı.
Yarış boyunca istediği performansı sergileyemediklerini belirten Hollandalı sürücü, son yarışlarda iyi çalışan paketin Austin’de aynı sonucu vermemesinin nedenlerini anlamaları gerektiğini vurguladı.
Verstappen, yarışın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence genel yarış tempomuz yeterince iyi değildi. Ayrıca elimizdeki lastik seçenekleri de muhtemelen doğru değildi."
"Bunun nedenini anlamamız gerekiyor çünkü son birkaç yarışta her şey bizim için iyi çalışıyordu. Burada ise sebebini bilmediğim bir şekilde işler istediğimiz gibi gitmedi."
"Yine de podyuma çıkmayı başardık. Yarışın son bölümündeki sanal güvenlik aracı sayesinde belki biraz şanslıydık ama bu sonucu kabul ediyorum."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
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