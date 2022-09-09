Verstappen: "Yarış tempomuz kuvvetli görünüyor"
Red Bull pilotu Max Verstappen, şimdiye kadar bazı sorunlar yaşasalar da aracının özellikle yarış temposunda güçlü göründüğünü belirtti.
Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk seansta geride kalırken, ikinci seansta en iyi ikinci zamanı yaptı fakat yarış temposu çok iyiydi.
Bu hafta sonu için beş sıra grid cezası bulunan Verstappen, gününü şöyle yorumladı: "Bence aracımız bugün oldukça iyiydi."
"Bir şeyleri daha iyi yapıp yapamayacağınızı anlamak için ilk antrenman seansından ikincisine doğru farklı şeyler denedik. Bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı."
"Elbette aldığımız küçük cezadan ötürü daha çok uzun sürüş yaptık. Her şey oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull'un Spa performansından sonra Monza'ya kelimenin tam anlamıyla "damgasını vurması" bekleniyordu.
Bu durum düşünüldüğünde, cuma günü yavaş kaldıklarını hissedip hissetmediği sorusuna Verstappen, "Hâlâ daha iyi yapabileceğimiz şeyler var ama Monza pist düzenini ile Spa aynı değil"
"Elbette düşük yere basma gücü kullanıyoruz fakat hiçbir zaman Spa gibi olmasını beklemiyorduk."
"Yine de aracı Spa'nın yarısı seviyeye bile getirsek, o zaman iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.
Bugün virajlarda daha fazla performans kazanmak için daha yüksek yere basma gücü seçip seçmedikleri sorusuna Verstappen, "Muhtemelen bazı araçlardan biraz daha yüksek ama burada her halükarda düşük yere basma gücü kullanıyorsunuz." cevabını verdi.
Son olarak Verstappen'e Ferrari'den çekinip çekinmediği soruldu.
"İyi görünseler de endişeli değilim."
"Elbette bakmamız gereken birkaç şey var ama endişeli değilim."
"Yarış temposuna bakarsanız, oldukça iyi göründüğümüzü düşünüyorum ve tabii ki hafta sonu için en önemlisi bu."
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