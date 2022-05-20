Verstappen: "Yarış tempomuz kuvvetli fakat tek turda gelişmemiz gerekiyor"

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Red Bull Racing, Circuit de Barselona-Catalunya'ya performans yerine aracı hafifletecek güncellemelerle geldi.

Cuma günkü 2. antrenman seansında Ferrari'nin yanı sıra Mercedes pilotları özellikle tek turda çok güçlü bir tempo yakaladılar.

Sonuç olarak Max Verstappen, şampiyona lideri Charles Leclerc'in 0.3 saniye saniye gerisinde kaldı ve beşinci en iyi zamanı yaptı.

Red Bull bu yıl tek turda geride kalsa da yarış temposunda durumu tersine çeviriyor ve 2. antrenmanda da yine bu eğilim vardı.

Verstappen, seansın ardından şöyle konuştu: "Bu sıcakta bile iyi bir denge bulmak oldukça zordu."

"Bu, zaten burada epey zorluk çeken lastikler için durumu daha da zorlaştırıyor. Yani henüz denge anlamında olması gereken yerde değiliz."

"Artı taraf, havanın hafta sonu boyunca aynı kalacak olması, hal böyle olunca hafta sonunun kalanı için bu temeli koruyabiliriz."

"Tempoya gelecek olursak, tek turda yapacak işlerimiz olduğu kesin. Fakat uzun sürüşler iyi görünüyordu. Bundan gayet memnunum. Şimdi bir orta yol bulmak gerekiyor."

"Zaman tablosunda nerede olduğumuzu gördüm ve bu yüzden da te tur performansımızı geliştirmemiz gerektiğini söyleyebilirim."