Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"
Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci seansta geriye gittiklerini fakat yarış temposunu geliştirmeleri gerektiğini söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında en hızlı 14. zamanı yapabildi. Son dünya şampiyonu seansın ardından takımın farklı ayarlar denediğini söyledi.
Verstappen şöyle dedi: “Bugün farklı ayar seçeneklerini test ettik ve ikinci antrenman seansı çok iyi geçmedi."
"Yine de yarış temposunda daha rekabetçi görünüyoruz."
"Görünüşe bakılırsa lastikler daha fazla yüke maruz kalıyor, bu nedenle durumun yarışta nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak."
"Araçta iyi bir yön bulduğumuzu ve bu yönde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence mücadele oldukça yoğun geçecek, umarım biz de buna katılabiliriz."
Gün programını açması istendiğinde Verstappen, "Az önce de söylediğim gibi farklı ayar seçeneklerini değerlendirdik."
"Daha rekabetçi olmak için hâlâ çalışmamız gerekiyor. Araç ilk antrenman seansında ikinci seansa göre daha iyi görünüyordu fakat yarış temposu biraz daha iyi."
"Şimdi yarın mücadeleye dönmek için gerekli tüm bileşenleri bir araya getirmemiz gerekiyor.” dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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