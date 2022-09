Verstappen, yarış öncesi De Vries'e stres yapmamasını söylemiş

İtalya GP'si 3. antrenman seansından birkaç dakika önce Alex Albon'un apandisit patlatması sonucu bir anda kendini Williams koltuğunda bulan De Vries, tabiri caizse rüya gibi bir hafta sonunu geride bıraktı.

Sıralama turlarını 13. sırada tamamlayan ancak grid cezaları sonrası 8. sıraya kadar yükselen Hollandalı pilot, yarışta da istikrarlı bir tempo tutturarak 9. oldu ve henüz ilk yarışında puanla tanıştı.

Gridin diğer Hollandalısı olan Max Verstappen ise ikinci sırada başladığı mücadelede damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya beş, bu sezonki 11. zaferine imza attı.

Yarıştan önce vatandaşı De Vries ile konuştuğu görülen Verstappen, ne konuştukları sorusuna, "İlk olarak ona yarıştan keyif almasını ve bir şeyleri kafaya takmamasını, stres yapmamasını söyledim."

"İlk yarışımı hatırlıyorum... her şey çok hızlı gerçekleşmişti, dolayısıyla stres yapmak yerine kendinize 'iyi bir start almalıyım, iyi bir ilk tur atmalıyım' derseniz muhtemelen daha iyi olur."

"Birbirimizi gerçekten iyi tanıyoruz, dolayısıyla sadece kısa bir motivasyon konuşmasıydı. Bence o her şeyin üstesinden çok iyi geldi." dedi.

Nyck de Vries, Williams Racing, the Williams team celebrate after securing points on race debut

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images