Verstappen, yarış öncesi De Vries'e stres yapmamasını söylemiş
Max Verstappen, yarıştan önce konuştukları vatandaşı Nyck de Vries'in ilk yarışında çok iyi bir performans ortaya koyduğunu düşünüyor.
İtalya GP'si 3. antrenman seansından birkaç dakika önce Alex Albon'un apandisit patlatması sonucu bir anda kendini Williams koltuğunda bulan De Vries, tabiri caizse rüya gibi bir hafta sonunu geride bıraktı.
Sıralama turlarını 13. sırada tamamlayan ancak grid cezaları sonrası 8. sıraya kadar yükselen Hollandalı pilot, yarışta da istikrarlı bir tempo tutturarak 9. oldu ve henüz ilk yarışında puanla tanıştı.
Gridin diğer Hollandalısı olan Max Verstappen ise ikinci sırada başladığı mücadelede damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya beş, bu sezonki 11. zaferine imza attı.
Yarıştan önce vatandaşı De Vries ile konuştuğu görülen Verstappen, ne konuştukları sorusuna, "İlk olarak ona yarıştan keyif almasını ve bir şeyleri kafaya takmamasını, stres yapmamasını söyledim."
"İlk yarışımı hatırlıyorum... her şey çok hızlı gerçekleşmişti, dolayısıyla stres yapmak yerine kendinize 'iyi bir start almalıyım, iyi bir ilk tur atmalıyım' derseniz muhtemelen daha iyi olur."
"Birbirimizi gerçekten iyi tanıyoruz, dolayısıyla sadece kısa bir motivasyon konuşmasıydı. Bence o her şeyin üstesinden çok iyi geldi." dedi.
Nyck de Vries, Williams Racing, the Williams team celebrate after securing points on race debut
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
De Vries her ne kadar cezalar nedeniyle avantaj kazansa da puan alması kolay olmadı, nitekim bütün yarışı DRS treninde geçirdi ve son bölümde ensesindeki Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'ya sıkı savunma yapması gerekti.
Verstappen, "Tur bindirmeler sırasında kendisini 10. sıra mücadelesi verirken gördüm. Bir anda araca binmek ve böyle iyi performans sergilemek kesinlikle kolay değil."
"Gördüğüm kadarıyla Nyck'in çok iyi bir iş ortaya koyduğunu düşünüyorum, özellikle savunma anlamında istifini hiç bozmadı ve hata yapmadı."
"Puan aldığı için gerçekten mutluyum. İlk yarışınızda bunu başarmak etkileyici." dedi.
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