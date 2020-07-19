Verstappen: “Yarış öncesindeki kaza sonrasında gelen ikincilik, bir zafer gibi”

Verstappen, yarış öncesi gride ilerlerken ıslak zeminde kaza yaptı ve aracının ön kanadı ile sol ön süspansiyonuna hasar verdi.

Red Bull mekanikerleri, aracın yarış startına yetişebilmesi için yoğun bir çalışmaya girişti ve ön kanat, burun ve süspansiyon beş dakika uyarısının gelmesine saniyeler kala tamir edildi.

Verstappen, yarışın çok büyük bir bölümünü Lewis Hamilton’ın arkasında ikinci sırada götürdü ve son turlarda Valtteri Bottas’ın baskısına dayanmayı başardı.

Verstappen, “Gride çıkış turunda bariyerlere girmek, istediğim bir başlangıç değildi.”

“Ancak mekanikerler, aracı tamir etmek için harika bir iş yaptılar. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum, ancak inanılmazdı. İkinci olarak bunun karşılığını verdim, bundan çok memnunum.”

“Yarışın ilk yarısı çok kritikti ve doğru kararlar verdiğimizi düşünüyorum ve hızımız da iyiydi. Kendi işimizi yapmaya devam ettik ve Mercedes’lerin arasına girmek iyiydi.”

“Yarış öncesindeki kazadan sonra yarışamayacağımı düşündüm. Bu yüzden ikincilik, bir zafer gibi oldu.”

“Son bölümde tempomu korumaya çalıştım ve Valtteri’nin tur başına bir saniye yaklaştığını görebiliyordum.”

“Farkı 1.5 saniyenin altına indirir indirmez, durum onun için zorlaştı.”

“Son turda ayrıca önümüzde trafik vardı, ki bu da işleri eski lastikle beraber kolaylaştırmadı. Ancak pozisyonu korumayı başardık ve ikinci sıradan çok memnunum.” şeklinde konuştu.