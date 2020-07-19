Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Verstappen: “Yarış öncesindeki kaza sonrasında gelen ikincilik, bir zafer gibi”

paylaşım
yorumlar
Verstappen: “Yarış öncesindeki kaza sonrasında gelen ikincilik, bir zafer gibi”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Tem 2020 16:37

Macaristan Grand Prix’sini ikinci sırada bitiren Max Verstappen, yarış öncesinde kaza yapmasının ardından ikinci olmasının, bir zafer gibi hissettirdiğini söyledi.

Verstappen, yarış öncesi gride ilerlerken ıslak zeminde kaza yaptı ve aracının ön kanadı ile sol ön süspansiyonuna hasar verdi.

Red Bull mekanikerleri, aracın yarış startına yetişebilmesi için yoğun bir çalışmaya girişti ve ön kanat, burun ve süspansiyon beş dakika uyarısının gelmesine saniyeler kala tamir edildi.

Verstappen, yarışın çok büyük bir bölümünü Lewis Hamilton’ın arkasında ikinci sırada götürdü ve son turlarda Valtteri Bottas’ın baskısına dayanmayı başardı.

Verstappen, “Gride çıkış turunda bariyerlere girmek, istediğim bir başlangıç değildi.”

“Ancak mekanikerler, aracı tamir etmek için harika bir iş yaptılar. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum, ancak inanılmazdı. İkinci olarak bunun karşılığını verdim, bundan çok memnunum.”

 

“Yarışın ilk yarısı çok kritikti ve doğru kararlar verdiğimizi düşünüyorum ve hızımız da iyiydi. Kendi işimizi yapmaya devam ettik ve Mercedes’lerin arasına girmek iyiydi.”

“Yarış öncesindeki kazadan sonra yarışamayacağımı düşündüm. Bu yüzden ikincilik, bir zafer gibi oldu.”

“Son bölümde tempomu korumaya çalıştım ve Valtteri’nin tur başına bir saniye yaklaştığını görebiliyordum.”

“Farkı 1.5 saniyenin altına indirir indirmez, durum onun için zorlaştı.”

“Son turda ayrıca önümüzde trafik vardı, ki bu da işleri eski lastikle beraber kolaylaştırmadı. Ancak pozisyonu korumayı başardık ve ikinci sıradan çok memnunum.” şeklinde konuştu.

Sonraki haber
Red Bull, Albon'un grid çizgisini kurutmaları nedeniyle ifadeye çağırıldı

Önceki haber

Red Bull, Albon'un grid çizgisini kurutmaları nedeniyle ifadeye çağırıldı

Sonraki haber

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Formula 1 / Formula 1
2s

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Renault, Macaristan GP'den sonra da Racing Point'i protesto etti!
Formula 1 / Formula 1
39dk

Renault, Macaristan GP'den sonra da Racing Point'i protesto etti!

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"
Formula 1 / Formula 1
55dk

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"

Hamilton: "İster inanın ister inanmayın, pist üstünde zorluyordum"
Formula 1 / Formula 1
2s

Hamilton: "İster inanın ister inanmayın, pist üstünde zorluyordum"

Red Bull, Albon'un grid çizgisini kurutmaları nedeniyle ifadeye çağırıldı
Formula 1 / Formula 1
1s

Red Bull, Albon'un grid çizgisini kurutmaları nedeniyle ifadeye çağırıldı

Bottas: "Çok kötü bir yarıştı"
Formula 1 / Formula 1
1s

Bottas: "Çok kötü bir yarıştı"

Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında
Formula 1 / Formula 1
39dk

Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında

Son Haberler

Renault, Macaristan GP'den sonra da Racing Point'i protesto etti!
Formula 1 / Formula 1
39dk

Renault, Macaristan GP'den sonra da Racing Point'i protesto etti!

Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında
Formula 1 / Formula 1
39dk

Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"
Formula 1 / Formula 1
55dk

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

Verstappen: “Yarış öncesindeki kaza sonrasında gelen ikincilik, bir zafer gibi”
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: “Yarış öncesindeki kaza sonrasında gelen ikincilik, bir zafer gibi”

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

2s
2
Formula 1

Renault, Macaristan GP'den sonra da Racing Point'i protesto etti!

39dk
3
Formula 1

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

55dk
4
Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"

1s
5
Formula 1

Hamilton: "İster inanın ister inanmayın, pist üstünde zorluyordum"

2s

Son Videolar

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Son Haberler

Renault, Macaristan GP'den sonra da Racing Point'i protesto etti!
F1

Renault, Macaristan GP'den sonra da Racing Point'i protesto etti!

Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında
F1

Haas formasyon turu ihlalinden ötürü inceleme altında

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"
F1

Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

Verstappen: “Yarış öncesindeki kaza sonrasında gelen ikincilik, bir zafer gibi”
F1

Verstappen: “Yarış öncesindeki kaza sonrasında gelen ikincilik, bir zafer gibi”

Red Bull, Albon'un grid çizgisini kurutmaları nedeniyle ifadeye çağırıldı
F1

Red Bull, Albon'un grid çizgisini kurutmaları nedeniyle ifadeye çağırıldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.